Capturan a José "N" Objetivo Prioritario por Robo de Combustible y Transporte de Carga en Puebla

Durante un operativo realizado por autoridades de los tres órdenes de gobierno en la carretera Puebla - Amozoc, se logró la detención de José "N" objetivo prioritario identificado como presunto líder de una banda criminal dedicada al robo de camiones de carga con mercancía y otros ilícitos.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) trabajaron de manera coordinada para lograr la captura del acusado el pasado 25 de enero.

José "N" detenido tras manejar una camioneta con reporte de robo en Tlaxcala

En el lugar, las autoridades confirmaron que José "N" se encontraba manejado una camioneta con reporte de robo en el estado de Tlaxcala por lo que fue llevado a las autoridades competentes para iniciar los cargos por este delito.

Autoridades continúan con las investigaciones para conocer en qué otros ilícitos estaría relacionado el detenido; Hasta el momento han dado a conocer que podría ser líder de una banda criminal la cual esta relacionada con el robo de hidrocarburo, huachicol y transporte de carga.

José "N" relacionado con diversos delitos cometidos en Amozoc, Puebla

José "N" presuntamente operaba junto a sus cómplices en la Junta Auxiliar de San Salvador Chachapa perteneciente al municipio de Amozoc de Mota, una de las zonas rojas para transportistas.

Además, la banda criminal a la cual se le relaciona, es conocida en Puebla por diversos delitos, entre ellos la extorsión y cobro de pisos para comerciantes de San Mateo Mendizábal y San Salvador Chachapa.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) continuará con las investigaciones y recolección de pruebas para que posteriormente José "N" sea juzgado conforme lo dicta la ley.

