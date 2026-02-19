Detienen a Tres Presuntos Narcomenudistas en Posesión de Fentanilo y Otras Drogas en Puebla

Este miércoles 18 de febrero de 2026 se dio a conocer las vinculaciones a proceso de Joaquín "N", Omar "N" y Brenda "N", presuntos narcomenudistas detenidos en San Pablo Xochimehuacan, junta auxiliar de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las autoridades, los hoy vinculados fueron detenidos en una casa de la colonia Barranca Honda en posesión de drogas como fentanilo, marihuana y metanfetamina.

Vinculan a proceso a tres narcomenudistas en San Pablo Xochimehuacan, Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Puebla, obtuvo vinculación a proceso en contra de Joaquín "N", Omar "N" y Brenda "N", por su probable participación en la comisión de los delitos de posesión de narcótico con fines de comercio y posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Previamente, se solicitó a un juez federal autorización para la ejecución de una orden de cateo, en un predio de la calle Genaro Vázquez de la colonia Barranca Honda, de la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan misma que al ser autorizada, fue desahogada con el apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos especializados, resultando en las tres detenciones.

Al continuar con la indagatoria, el Ministerio Público Federal realizó formuló imputación y solicitó la vinculación a proceso, la cual consideró procedente el juez de conocedor de la causa, por lo que impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa en contra de los imputados.

Decomisan fentanilo, marihuana y metanfetamina en casa de la colonia Barranca Honda de Puebla

En el lugar se logró el aseguramiento de tres armas de fuego, 50 bolsas con 343 gramos 600 miligramos de marihuana, cinco bolsas y ocho envoltorios que contenían 144 gramos 700 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, 87 envoltorios con cinco gramos 200 miligramos de fentanilo y tres teléfonos celulares.

Cabe destacar que la carpeta de investigación inició en atención a una denuncia ciudadana anónima, en la que se informó que, en el domicilio antes citado se encontraba una casa en la que se comercializaba con droga.

