Luego del caso en el que siete niños presentaron intoxicación por presunto fentanilo luego de comer tamales en Huauchinango, Puebla, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio indicaciones a la Fiscalía General de la República para que este hecho sea esclarecido pues considera que este tipo de droga puede ser mortal.

En los recientes días se dio a conocer que siete menores se intoxicaron luego de consumir tamales en un puesto ambulante del Pueblo Mágico antes mencionado; Los niños fueron identificados como Yamileth de 2 años, Diana de 11 años, Teodoro de 9 años, Abigail de 6 años, Raúl de 8 años, Kenia de 5 años y Cristina 10, esta última presuntamente dio positivo a fentanilo.

Los pequeños presentaron síntomas como mareo, vómito, dolor estomacal, deshidratación y desorientación por lo que estuvieron bajo observación durante varios días; Luego de presentar una buena evolución médica, los menores fueron dados de alta.

Claudia Sheinbaum pide a la FGR investigar caso de tamales con presunto fentanilo en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación, sin embargo, el caso llegó hasta las instancias federal pues la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum sentenció que deben dar a conocer cómo llegó la droga a estos alimentos.

La mandataria informó que dio indicaciones a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Salud Federal para que investiguen si realmente los siete niños se intoxicaron en Huauchinango al comer tamales.

Durante el mensaje a medios de comunicación en el Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum habló de los daños al consumir el estupefaciente, incluso recalcó que puede ser mortal, esto mencionó.

El fentanilo es muy tóxico, muy venenoso, muy dañino, entonces con muy poquito puede causar incluso la muerte, entonces primero hay que averiguar si realmente fue fentanilo, segundo cómo llegó a este alimento y tercero ya las investigaciones que tengan que proceder en el asunto.

Estudian tamales que presuntamente causaron intoxicación a menores en Puebla

Las autoridades aseguraron los tamales que vendían en el puesto vinculado al caso para poder hacerle los análisis correspondientes y conocer si efectivamente tenían restos de droga; Estos estudios podrían tardar hasta dos semanas.

Analizan los Tamales del Vendedor que Provocó Intoxicación a Menores de Edad en Puebla

En tanto al hombre quien vendía los alimentos, de acuerdo a un testimonio, siempre estuvo al pendiente de los pacientes y se encuentra colaborando con las autoridades, pues asegura que sus productos no contienen ningún tipo de sustancias ilícitas.

