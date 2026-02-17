Niña Da Positivo a Fentanilo Después de Comer Tamales Presuntamente Contaminados en Puebla

En Puebla, una menor de edad originaria del municipio de Huauchinango resultó intoxicada por comer tamales presuntamente con alguna sustancia nociva. Tras ser valorada en el hospital dio positivo a fentanilo.

El programa IMSS-Bienestar informó que siete menores de entre 2 y 11 años fueron atendidos por síntomas de intoxicación alimentaria tras consumir tamales en un puesto ambulante en Huauchinango.

Todos fueron ingresados al Hospital General de la localidad para recibir valoración y tratamiento. De acuerdo con el reporte médico, seis pacientes fueron estabilizados y dados de alta, sin embargo, una niña de 10 años permanece bajo observación tras detectarse fentanilo en los estudios toxicológicos realizados.

Las autoridades competentes han sido notificadas para investigar el caso y determinar las responsabilidades correspondientes. La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Depris) recordó que es competencia municipal la regulación y supervisión de puestos ambulantes.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) ya abrió una carpeta de investigación, aunque no especifica si el tamal tenía alguna droga.

Detectan venta de sustancias prohibidas en la Sierra Norte del estado de Puebla

Al respecto el vicealmirante y Secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, reconoció que el consumo de drogas es un problema de salud pública principalmente en jóvenes.

El funcionario agregó que presidentes municipales de la Sierra Norte le han pedido ayuda con el fin de reforzar la seguridad para detener a los narcomenudistas.

Se han acercado a mí para pedir ayuda y hemos podido ayudarlos a detener a los vendedores, a las cabezas. Y es un problema general yo siempre lo he dicho.

Reconoció que existe diversidad de drogas sintéticas adictivas y dañinas, por lo que consideró importante impulsar campañas de concientización en padres de familia y jóvenes.

Con información de N+

