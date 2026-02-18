Dan de Alta a Niña Poblana que Dio Positivo a Fentanilo tras Comer Tamales en Huauchinango

El Gobierno del Estado de Puebla informó este miércoles que fueron dados de alta los siete menores de edad que resultaron intoxicados por alimentos en vía públia, en el municipio de Huauchinango, entre ellos, la niña que dio positivo a fentanilo durante la atención médica.

A través del IMSS-Bienestar se confirmó que el grupo de afectados habían ingerido tamales, y requirieron la atención médica emergente y traslado a un hospital para la valoración correspondiente. Una menor de tan solo 10 años resultó intoxicada por fentanilo.

Ante la evolución favorable de la menor de edad, fue dada de alta sin mayores complicaciones de salud.

Noticia relacionada: Niña Da Positivo a Fentanilo Después de Comer Tamales Presuntamente Contaminados en Puebla

¿Cómo se infectaron siete niños con fentanilo después de consumir tamales en Huauchinango?

El programa IMSS-Bienestar informó que siete menores de entre 2 y 11 años de edad fueron atendidos por síntomas de intoxicación alimentaria tras consumir tamales en un puesto ambulante en Huauchinango.

Todos fueron ingresados al hospital general de la localidad para recibir valoración y tratamiento.

Siete Niños Menores de Edad Intoxicados por Tamales con Fentanilo en Huauchinango

Investigan intoxicación con fentanilo de siete menores de edad en Huauchinango, Puebla

De acuerdo con el reporte médico, seis pacientes fueron estabilizados y dados de alta el mismo día. Pero la niña de 10 años estuvo bajo observación más de 24 horas tras detectarse fentanilo en los estudios toxicológicos realizados.

Las autoridades competentes han sido notificadas para investigar el caso y determinar las responsabilidades correspondientes. La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dpris) recordó que es competencia municipal la regulación y supervisión de puestos ambulantes.

Hasta el momento se desconoce cómo fue contaminado el alimento que fue puesto a la venta en vía pública en Huauchinango, Puebla.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR