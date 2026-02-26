Confirman 37 Casos de Sarampión en Veracruz; Se Monitorean 334 Posibles Contagios

Durante el transcurso de la tercera semana, las autoridades federales han dado a conocer en el Informe Diario del Brote de Sarampión en México, confirmando que en Veracruz suman ya 37 casos del virus de sarampión en lo que va de este año 2026.

Si bien la cifra ha aumentado en comparación con las de hace una semana, también se aclara que en Veracruz no se han confirmado defunciones por sarampión en la entidad veracruzana. Según el Informe Diario del Brote de Sarampión en México en este 2026, en Veracruz se han reportado 334 casos probables, de los cuales 37 ya fueron confirmados.

A nivel nacional, el grupo de edad con más casos confirmados es el de 1 a 4 años, presentando 1,569 casos, seguido de las edades de 5 a 9 años con 1,358 casos y, finalmente, las edades de 25 a 29 años con 1,276 casos.

Implementan vacunación casa por casa en Veracruz

Personal de sanidad de la Secretaría de Marina y otras dependencias como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han comenzado a realizar brigadas médicas. Se informó que esta acción corresponde a la vacunación que se lleva a cabo casa por casa en las colonias y fraccionamientos de Veracruz.

Los brigadistas que realizan dicha labor son acompañados por patrullas, así como por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR). En dicha brigada están siendo aplicadas las vacunas contra el virus del sarampión y el de la influenza.

Los habitantes mencionan que, para las personas que trabajan y no tienen oportunidad de acudir a los centros de vacunación, es una buena opción para prevenir aplicándose la vacuna.

