¿Qué se Sabe de los Estudiantes que se Desmayaron Durante Acto Cívico en Xalapa?; Esto se Sabe

Los 16 estudiantes que el pasado martes 24 de febrero fueron trasladados a hospitales de Xalapa, luego de presentar malestares durante la ceremonia por el Día de la Bandera, ya fueron dados de alta y se encuentran fuera de peligro.

La Secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, indicó que los menores ya están fuera de peligro, tras lo acontecido en el acto cívico en la ciudad de Xalapa.

Todas están fuera de peligro, todas están dadas de alta, se dio la atención ante una situación que se dio ahí , el reporte lo tendrán que dar las autoridades médicas porque se hizo un reporte pormenorizado con los casos

Además, agregó que autoridades ya se revisan los protocolos para este tipo de actividades masivas.

Ya la Secretaría de Educación está checando el tema de los protocolos para ese tipo de eventos

Descartan intoxicación de menores en Xalapa

Luego de que 16 menores de edad tuvieran que ser atendidos durante el evento del dia de la Bandera en Xalapa, las autoridades estatales confirmaron que se modificarán las actividades en las que menores sean invitados, asi lo expresó la Gobernadora Rocío Nahle García. Además descartó que la causa de los desmayos masivos fuera una intoxicación.

