Suman 19 Personas Reportadas Como Desaparecidas en Municipios del Norte de Veracruz en 2026

En lo que va de este año 2026, se han emitido 19 fichas de búsqueda de personas que han sido reportadas como desaparecidas por sus familiares, en municipios de la zona norte del estado de Veracruz.

De estas 20 fichas de personas desaparecidas; hasta el momento, solo tres han sido localizadas, mismas que fueron encontradas con vida. Del total, 11 corresponden a mujeres y 8 a hombres, siendo más de la mitad del género femenino.

De acuerdo con la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz, los municipios con mayor índice de desaparición reportados en lo que va del año son los siguientes.

Poza Rica con 6 casos (3 hombres y 3 mujeres)

Tuxpan con 4 (un hombre en enero y tres mujeres en el presente mes).

El resto de los casos de personas desaparecidas, se reparten en los municipios de Papantla de Olarte, Coatzintla, Cazones de Herrera, Tihuatlán y Gutiérrez Zamora.

Camionero Cumple 48 Horas Desaparecido en Veracruz

Ya son más de 48 horas sin información del paradero de don Bulmaro Herrera Bandala, un camionero desaparecido en la zona norte de Veracruz. En Martínez de la Torre de donde es originario, familiares siguen sin comunicarse con él, desde el domingo 22 de febrero por la mañana.

Según los datos, él iba en un camión torton el cual fue interceptado cuando circulaba en la carretera federal Álamo – Tihuatlán, por hombres armados quienes lo bajaron, y posteriormente atravesaron la unidad en ambos carriles y le prendieron fuego.

Don Bulmaro iba conduciendo su camión como lo hace desde hace más de 30 años, descargó naranjas en la juguera de Álamo e iba de regreso a casa. Este martes fue publicada la ficha de búsqueda de don Bulmaro, mexicano de 51 años, desaparecido desde el 22 de febrero en el tramo carretero Álamo–Tihuatlán.

El Secretario de Gobierno confirmó que el operador sigue sin ser localizado.

No tenemos conocimiento hasta ahorita que se haya atacado a la persona contra su integridad pero justo es que aparezca, estamos en eso y la fiscalía está en averiguaciones, se está atendiendo desde que el carro fue atendido y buscando al chofer en cuestión

