Reo Escapa de Prisión Domiciliaria y Desata Movilización Policiaca en Xalapa

La mañana de este martes 24 de febrero, se activó un intenso operativo en la zona del boulevard Diamante en la ciudad de Xalapa, la capital del estado de Veracruz.

Según datos de la información, indicaron que presuntamente la alerta fue debido a que se escapó una persona que estaba bajo arresto domiciliario bajo custodia de personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz.

Elementos de la Policía Estatal y Municipal comenzaron a buscar a un hombre identificado como Israel N. Sin embargo, hasta el momento se desconoce su paradero por lo que el operativo de su búsqueda continuó por varias horas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a un presunto generador de violencia de la zona de Acayucan, el cual presuntamente, estaba realizando actos fuera de la ley en municipios de la zona sur de Veracruz como Acayucan, Texistepec y Soconusco.

Además, de ser investigado por lo antes mencionado, autoridades informaron que se le vincula a diversos homicidios. Se trata de Fredy Alberto N, alias "La Parka" o "El Zucaritas", supuesto integrante de una organización criminal.

La detención se realizó el pasado domingo 22 de febrero, cuando Fredy Alberto N, alias La Parka o El Zucaritas, fue intervenido por elementos de la SSP en un lugar cercano a los municipios de Acayucan y a Texistepec, al sur de Veracruz, en posesión de diversas cantidades de droga, por lo cual ya fue puesto a disposición de las autoridades.

Es de mencionarse, que Fredy Alberto N, es investigado en relación a numerosos hechos de violencia recientes ocurridos en el sur de Veracruz.

