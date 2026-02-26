Aparatoso Accidente Deja Tres Personas Lesionadas en Autopista de Veracruz

La mañana de este jueves 26 de febrero sobre la autopista que va de Veracruz a Medellín, entre las localidades de Santa Fe a Paso del Toro, se registró un fuerte accidente el cual generó materiales sumamente cuantiosos.

Los primeros reportes señalaron al menos tres personas que habrían resultado lesionadas y que serían los tripulantes de un vehículo compacto, quienes al circular por la autopista antes mencionada se impactaron contra la parte trasera de un camión de carga que circulaba también por esta vía de comunicación.

Tres personas lesionadas saldo de este fuerte choque

Según los primeros reportes, en este accidente hubo tres personas que resultaron lesionadas, según datos recabados serían los ocupantes del auto compacto color gris, se dio a conocer que al lugar arribaron equipos de auxilio quienes fueron los encargados de trasladarlos a un hospital para recibir atención médica a las lesiones presentadas.

El siniestro tuvo lugar es en la zona conocida como El Moralillo, ya correspondiente al municipio de Medellín, cerca de la desviación hacia la autopista a Córdoba, lugar hasta donde arribaron diversos cuerpos de emergencias y de seguridad para tomar conocimiento del hecho y proceder con las diligencias correspondientes. Además de realizar el traslado de las víctimas del suceso para su valoración y atención.

Vehículo compacto terminó destruido de la parte frontal

La unidad de transporte particular involucrada en estos hechos terminó prácticamente destrozado de la parte frontal, siendo trasladado a un corralón mediante una grúa. Se dio a conocer que el tránsito vehicular se complicó bastante en este tramo carretero de la entidad veracruzana.

Se recomienda transitar con precaución por esta carretera que comunica de Santa Fe a Paso del Toro, y se exhorta utilizar rutas alternas ya que se reportan largas filas de automovilistas y de transportes de carga en este punto de la entidad veracruzana.

