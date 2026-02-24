Muere Mujer Embarazada y Menor Queda Lesionado tras Accidente en Carretera Xalapa-Veracruz
N+
Dos lesionados, entre ellos un menor de edad y una mujer embarazada sin vida fue el saldo que dejó un accidente ocurrido sobre la carretera Xalapa-Veracruz, en el municipio de Emiliano Zapata.
COMPARTE:
Durante la tarde de este martes 23 de febrero, un accidente carretero provocó la movilización de cuerpos de emergencias, así como elementos de seguridad, debido a que se reportó que el percance ocurrido en el municipio de Emiliano Zapata dejó a varias personas lesionadas, así como una mujer que perdió la vida.
De acuerdo con los primeros reportes, un menor de edad y su papá terminaron con lesiones, mientras que una mujer en estado de gestación perdió la vida durante dicho accidente automovilístico. El percance originó la movilización de unidades de emergencia sobre la carretera federal Xalapa-Veracruz a la altura del poblado de Miradores.
Noticia relacionada: Vuelca Tráiler Cargado de Maíz en la Autopista Orizaba-Puebla; Robaron Carga
El presunto responsable del accidente huyó del lugar
En el lugar de los hechos se reportó que fueron atendidos un menor de 13 años, así como un adulto, los cuales, debido a las lesiones, se gestionó su traslado a un hospital de Xalapa para que se les brindara la atención médica necesaria. Asimismo, se dio a conocer que en el lugar del accidente perdió la vida una mujer que presentaba por lo menos cuatro meses de gestación.
Los primeros reportes indican que los ocupantes del vehículo iban a retornar a la altura del Club de Golf cuando fueron impactados por una unidad pesada de carga. Se dio a conocer que en el lugar donde se registró dicho accidente de carretera fue necesaria la presencia de personal del Escuadrón Nacional de Rescate, quienes se encargaron de llevar a cabo la liberación del cuerpo de la mujer.
Asimismo, se informó que la persona que se encontraba conduciendo la unidad pesada de carga y presunto responsable de dicho percance carretero se dio a la fuga, sin que hasta el momento se haya reportado alguna detención tras este hecho ocurrido en la carretera Veracruz-Xalapa del municipio Emiliano Zapata, en Veracruz.
Historias recomendadas:
- Hombre es Asesinado en Ataque Armado Registrado en la Carretera Estatal Amatlán-Cuichapa
- Reo Escapa de Prisión Domiciliaria y Desata Movilización Policiaca en Xalapa
- Muere Bebé de Dos Meses y Aseguran a Tres Menores en Domicilio de Veracruz
LAVR