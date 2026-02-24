Inicio Veracruz Muere Mujer Embarazada y Menor Queda Lesionado tras Accidente en Carretera Xalapa-Veracruz

Muere Mujer Embarazada y Menor Queda Lesionado tras Accidente en Carretera Xalapa-Veracruz

|

N+

-

Dos lesionados, entre ellos un menor de edad y una mujer embarazada sin vida fue el saldo que dejó un accidente ocurrido sobre la carretera Xalapa-Veracruz, en el municipio de Emiliano Zapata.

Muere Mujer Embarazada y Menor Queda Lesionado tras Accidente en Carretera Xalapa Veracruz en Emiliano Zapata Miradores

Se informó que la mujer que perdió la vida en el accidente presentaba al menos cuatro meses de gestación. Foto: N+

COMPARTE:

Durante la tarde de este martes 23 de febrero, un accidente carretero provocó la movilización de cuerpos de emergencias, así como elementos de seguridad, debido a que se reportó que el percance ocurrido en el municipio de Emiliano Zapata dejó a varias personas lesionadas, así como una mujer que perdió la vida.

Video: Tráiler Cargado de Azúcar Queda Volcado en Entrada a Veracruz

De acuerdo con los primeros reportes, un menor de edad y su papá terminaron con lesiones, mientras que una mujer en estado de gestación perdió la vida durante dicho accidente automovilístico. El percance originó la movilización de unidades de emergencia sobre la carretera federal Xalapa-Veracruz a la altura del poblado de Miradores.

Noticia relacionada: Vuelca Tráiler Cargado de Maíz en la Autopista Orizaba-Puebla; Robaron Carga

El presunto responsable del accidente huyó del lugar

En el lugar de los hechos se reportó que fueron atendidos un menor de 13 años, así como un adulto, los cuales, debido a las lesiones, se gestionó su traslado a un hospital de Xalapa para que se les brindara la atención médica necesaria. Asimismo, se dio a conocer que en el lugar del accidente perdió la vida una mujer que presentaba por lo menos cuatro meses de gestación.

Los primeros reportes indican que los ocupantes del vehículo iban a retornar a la altura del Club de Golf cuando fueron impactados por una unidad pesada de carga. Se dio a conocer que en el lugar donde se registró dicho accidente de carretera fue necesaria la presencia de personal del Escuadrón Nacional de Rescate, quienes se encargaron de llevar a cabo la liberación del cuerpo de la mujer.

Asimismo, se informó que la persona que se encontraba conduciendo la unidad pesada de carga y presunto responsable de dicho percance carretero se dio a la fuga, sin que hasta el momento se haya reportado alguna detención tras este hecho ocurrido en la carretera Veracruz-Xalapa del municipio Emiliano Zapata, en Veracruz.

Historias recomendadas:

LAVR

Accidentes de Carretera

Últimas Noticias

FOTO: Balacera Hoy en la Miguel Hidalgo: Asesinan a Comerciante en Ataque Directo en la Colonia América, CDMX
N+ FORO

Balacera Hoy en la Miguel Hidalgo: Asesinan a Comerciante en Ataque Directo en la Colonia América, CDMX

Balacera hoy en la GAM: Adulta Mayor Baja de Taxi y Asesinada a Balazos por Dos Sujetos
N+ FORO

Balacera Hoy en la GAM: Adulta Mayor Baja de Taxi y Asesinada a Balazos por Dos Sujetos

foto: Temblor Hoy en CDMX: Reportan Microsismo de Magnitud 2.3 en Cuajimalpa; Sacude la Zona de Santa Fe
N+ FORO

Temblor Hoy en CDMX: Reportan Microsismo de Magnitud 2.3 en Cuajimalpa; Sacude la Zona de Santa Fe

Balacera Hoy en Iztacalco: Asesinan a Joven de 21 Años tras Discusión; Agresor le Disparó Directamente en CDMX
N+ FORO

Balacera Hoy en Iztacalco: Asesinan a Joven de 21 Años tras Discusión; Agresor le Disparó Directamente en CDMX

FOTO: Aseguran Tienda 3B en Valle de Chalco Donde Resultó Quemado Henry, de 2 Años
N+ FORO

Aseguran Tienda en Valle de Chalco Donde Resultó Quemado Henry, de 2 Años

FOTO: Incendio Tultitlán Hoy
N+ FORO

Así se Ve Desde el Aire Incendio de Hoy en Tultitlán, Edomex

FOTO: Caseta Tepozotlán Protesta Joven Desaparecida
N+ FORO

¿Qué Pasó Hoy en la México - Querétaro? Manifestantes Toman Caseta de Tepozotlán

Las + Leídas

1
El Saldo por la Caída del "Mencho": ¿Cuántos Muertos, Heridos y Detenidos Hubo?
Narcotráfico

El Saldo por la Caída del "Mencho": ¿Cuántos Muertos, Heridos y Detenidos Hubo?

La violencia desatada por el CJNG luego de que fuera abatido "El Mencho" dejó varios muertos, heridos, más de 90 detenidos y centenas de vehículos quemados en 250 narcobloqueos, según autoridades

2.
María Julissa Rompe el Silencio sobre Supuesta Relación con 'El Mencho' que Llevó a su Captura
Espectáculos

María Julissa Rompe el Silencio sobre Supuesta Relación con 'El Mencho' que Llevó a su Captura

3.
Video Snapshot
El Mencho

Así Fue el Operativo para la Captura de ‘El Mencho’, Líder del CJNG

4.
FOTO: Así Es la Presunta Casa donde Vivía "El Mencho" en Tapalpa, Jalisco
El Mencho

Así Es la Casa donde Presuntamente Vivía "El Mencho" en Tapalpa, Jalisco

5.
Elon Musk durante foro en Washington el 19 de noviembre de 2025. Foto: Reuters | Archivo
Claudia Sheinbaum Pardo

Sheinbaum Analiza Posible Acción Legal Contra Musk por Comentarios tras Caída de 'El Mencho'

Metrópoli

FOTO: Motociclista Atropella a Peatón en la Colonia Purísima Ticomán, en la Gustavo A. Madero, CDMX
N+ FORO

Motociclista Atropella a Peatón en la Colonia Purísima Ticomán, en la Gustavo A. Madero, CDMX

FOTO: Comerciantes Realizan Mitin en Zócalo CDMX
N+ FORO

Comerciantes Realizan Mitin en Zócalo CDMX: Exigen Destitución de César Cravioto y Más Espacios

foto: Incendio Hoy en Iztapalapa, Qué se Está Quemando en CDMX
N+ FORO

Incendio Hoy en CDMX: ¿Qué se Está Quemando en Iztapalapa?

FOTO: Bloqueos CDMX: Tráfico en Tlalpan hoy 25 de Febrero
N+ FORO

Bloqueos Hoy CDMX: Manifestantes Marchan sobre San Antonio Abad Hacia el Zócalo

FOTO: Incendio Hoy en Metepec, Edomex: Fuego Consume Pastizal en la Colonia Providencia
N+ FORO

Incendio Hoy en Metepec, Edomex: Fuego Consume Pastizal en la Colonia Providencia

Buscan a Brenda Aguilar, Laboratorista Desaparecida en Cuautitlán Izcalli, Edomex
N+ FORO

Buscan a Brenda Aguilar, Laboratorista Desaparecida en Cuautitlán Izcalli, Edomex

Familiares de Turistas Desaparecidos en Mazatlán Bloquean Correo Mayor y Moneda en CDMX
N+ FORO

Familiares de Turistas Desaparecidos en Mazatlán Bloquean Correo Mayor y Moneda en CDMX

Top 5: Videos + Vistos

1
FOTO: Balacera Hoy en Iztacalco: Sujetos en Moto Atacan de Manera Directa a Dos Jóvenes; Hay Persecución de Agresores en CDMX
Inseguridad en CDMX

Balacera Hoy en Iztacalco: Sujetos en Moto Atacan de Manera Directa a Dos Jóvenes; Hay Persecución de Agresores en CDMX

Sujetos armados realizaron un ataque directo contra dos jóvenes en la colonia Campamento 2 de Octubre, Iztacalco; una mujer también resultó lesionada. Las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital Balbuena

2.
FOTO: Balacera Hoy en Naucalpan: Asesinan a Dos Hombres a Plena Luz del Día
Inseguridad en México

Balacera Hoy en Naucalpan: Asesinan a Dos Hombres a Plena Luz del Día

3.
FOTO: Intentan Incendiar Camión de Pasajeros en la México-Cuernavaca, en Tlapan
Inseguridad en CDMX

VIDEO: Sujetos Intentan Incendiar Camión de Pasajeros en la México-Cuernavaca; Usuarios Bajan Corriendo

4.
FOTO: Recorrido por el Refugio de ‘El Mencho’: Así se Ve el Lugar Donde Pudo Pasar sus Últimas Horas con Vida
El Mencho

Recorrido por el Refugio de ‘El Mencho’: Así se Ve el Lugar Donde Pudo Pasar sus Últimas Horas

5.
FOTO: Video del Momento Exacto que Hombres Disparan contra Palacio Municipal de Jiquilpan, Michoacán
Inseguridad en México

VIDEO: Momento Exacto que Sujetos Disparan contra Palacio Municipal de Jiquilpan, Michoacán

Espectáculos

FOTO: Arrolladora Banda El Limón
N+ FORO

La Arrolladora Banda El Limón Presenta Dos Nuevos Temas de su ‘Arrollaterapia’

FOTO: Danny Alfaro Omar Fierro Vix Microdrama
N+ FORO

Omar Fierro y Danny Alfaro Protagonizarán Microdrama de Ciencia Ficción en ViX

FOTO: Robert de Niro Arremete Contra Donald Trump
N+ FORO

"Es Enfermizo...es una Locura": Robert de Niro Arremete Contra Donald Trump

Cazzu Deja de Seguir a Rauw Alejandro por Canción que Menciona a Nodal
N+ FORO

Cazzu Deja de Seguir a Rauw Alejandro por Canción que Menciona a Nodal

Video Snapshot
N+ FORO

Lily Collins Interpretará a Audrey Hepburn en Nueva Película sobre Breakfast at Tiffany’s

FOTO: ¡Atención "Keninis"! Kenia Os Anuncia su K de Karma Tour 2026
N+ FORO

¡Atención "Keninis"! Kenia Os Anuncia su K de Karma Tour 2026

FOTO: Cazzu y Nicki Nicole Interpretan "Zona de Promesas", un Clásico de Gustavo Cerati
N+ FORO

Cazzu y Nicki Nicole Interpretan "Zona de Promesas", un Clásico de Gustavo Cerati

Suscríbete

RECIBE BOLETINES N+ EN TU CORREO

Inicio Veracruz Muere mujer embarazada y menor queda lesionado tras accidente en carretera xalapa veracruz en emiliano zapata miradores