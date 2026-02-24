Muere Bebé de Dos Meses y Aseguran a Tres Menores en Domicilio de Veracruz

Una movilización por parte de cuerpos policiacos y unidades de emergencias se registró durante la tarde de este martes 24 de febrero en las calles de la colonia Lomas de Tarimoya, la cual se encuentra al norte de la ciudad de Veracruz, donde se dio a conocer que se logró el aseguramiento de tres menores de edad, las cuales estaban dentro de una vivienda de dicha colonia.

De acuerdo con la información obtenida, como resultado de la movilización, un hombre fue detenido, luego de que los vecinos del lugar reportaron el presunto fallecimiento de una menor de edad. Según las versiones de dichos vecinos de la colonia, la mamá de la menor se encontraba en el domicilio y salió corriendo en busca de auxilio con la bebé de dos meses en brazos, señalando que había fallecido.

Las menores no vivían en condiciones adecuadas, según las autoridades

Según lo informado, la mujer llevó a la menor al Hospital General de Tarimoya para que se le brindara la atención médica correspondiente; sin embargo, ya contaban con antecedentes de violencia en el domicilio, por lo que se registró la movilización que terminó con la detención del padre. Al llegar al domicilio anteriormente señalado, las autoridades constataron que había tres menores más dentro de la vivienda.

Se dio a conocer que los menores se encontraban al interior del inmueble y vivían en condiciones poco óptimas, por lo cual se pidió la intervención y aseguramiento por parte del DIF de Veracruz, quedando a resguardo el padre de familia. Hasta el momento, las autoridades no han emitido mayor información acerca de la movilización, ni del aseguramiento de los tres menores que se encontraban en un domicilio de la colonia Lomas de Tarimoya, al norte de la ciudad de Veracruz.

