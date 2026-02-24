Estudiantes se Desmayan Durante Evento del Día de la Bandera en Veracruz; Autoridades Investigan

Alumnos de secundaria y preparatoria se desmayaron durante el acto conmemorativo al día de la bandera en el Parque Juarez de la capital de Veracruz los estudiantes fueron convocados desde las 8 de la mañana y el evento dio comienzo poco después de las 10 de la mañana.

Durante el discurso de la gobernadora Rocío Nahle García, los jovencitos comenzaron a desvanecerse, otros presentaban vómito, debilitamiento lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia. Más de una decena de estudiantes fueron atendidos por paramédicos, algunos de ellos requirieron ser trasladados a un hospital. Así lo informó Yair Escalante, Supervisor Operativo del Centro Regulador de Urgencias Médicas.

Son 14 pacientes hasta ahorita, fueron atendidos aquí pero apenas vamos a investigar esa parte.

Se dio a conocer que en el lugar del evento fue dispuesto un servicio de agua de sabor y fruta para el consumo de los presentes.

estuvieron en estado de intoxicación, vómito, se empezaron a sentir mal, debilidad y fueron trasladados, parece que consumieron algo aquí pero vamos a ver esa parte, algún alimento en mal estado, posiblemente, puede ser que haya sido por el agua, pero no tenemos ningún dato, vamos a verificar.

Las unidades de emergencia no se daban a basto. Los padres de familia se mostraron molestos por haber sido citados desde antes de las 8 de la mañana ya que el evento aparentemente tenía previsto comenzar en otro horario.

Video Alumnos se Desmayan Durante Evento del Día de la Bandera en Xalapa, Veracruz | N+

Los asistentes aseguran que a la hora que llegaron una temperatura muy baja y empezó el evento muy tarde era para que terminara 9:45 de la mañana y a que hora es y apenas viene terminando. Sandra Edith una madre de familia que acudió al evento así narró lo sucedido.

quiero creer que el frio, si se da cuenta hay varias niñas que las tienen tapadas por frío o por falta de alimentación, la verdad estamos en duda de que paso fueron varias. Los citaron temprano y el evento duró mucho, eso queremos creer que falta de organización si los citan temprano es para que agilicen el evento.

Los menores de edad que resultaron desmayados fueron trasladados en diferentes ambulancias hasta el Hospital Civil Luis F. Nachón y a la Clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Noticia relacionada: Joven Presuntamente Roba Medicamento a su Abuela e Intoxica a Compañeros en Escuela de Veracruz

PC informó acerca del estado de salud de los estudiantes desmayados

Las autoridades, a través de la Secretaría de Protección Civil, dio a conocer que durante el acto conmemorativo por el Día de la Bandera realizado la mañana de este martes 24 de febrero en las instalaciones del Parque Juárez en la ciudad de Xalapa, donde informaron acerca de la activación de los protocolos de atención preventiva para asistir a estudiantes que presentaron malestares físicos, Se informo que los estudiantes actualmente se encuentran fuera de peligro.

El reporte señala que fueron valorados un total de 16 adolescentes conforme a los procedimientos establecidos, tres recibieron atención médica en el lugar, siete jóvenes fueron canalizados al Hospital Regional de Xalapa Dr. Luis F. Nachón y otro seis jóvenes fueron trasladados a la clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Lugar donde una joven permanece en observación y el resto del estudiantes ya fueron dados de alta.

Informaron que priorizó en todo momento la seguridad de las y los asistentes al evento de esta mañana en la inmediaciones del Parque Juarez. Las autoridades estatales mantienen seguimiento puntual a su estado de salud para garantizar el bienestar de quienes participaron en la actividad.

Comunicado oficial de gobierno del estado acerca de los hechos ocurridos en el Parque Juarez donde estudiantes terminaron desmayados. Foto: PC Veracruz

Historias Recomendadas:

FPF