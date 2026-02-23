Camión de Pasajeros Vuelca y Deja Más de 10 Heridos en Veracruz, Entre Ellos una Menor de Edad
Una volcadura de un camión de transporte público se registró al norte de la ciudad de Veracruz; el percance dejó más de 10 personas heridas, entre ellas una menor de edad.
Durante la noche de este lunes 23 de febrero, se registró la movilización de cuerpos de emergencias de diferentes corporaciones debido al reporte en el que se informaba sobre varios lesionados tras un accidente vial en la zona norte de la ciudad de Veracruz.
Los primeros reportes indican que se trató de la volcadura de un autobús de transporte público de la ruta Costera-Lomas 4, que circulaba sobre el bulevar Fidel Velázquez, en la zona conocida como "La Pinera", al norte de la ciudad de Veracruz, en el carril que va del fraccionamiento Lomas 4 a la zona centro, es decir, de norte a sur.
Según lo indicado por los pasajeros de la unidad siniestrada, el conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad, lo que ocasionó que perdiera el control del vehículo de transporte público, dejando a varios pasajeros lesionados. El autobús circulaba de norte a sur; sin embargo, tras el percance, terminó en el carril contrario.
Entre los lesionados por la volcadura se encuentra una menor de edad
Según la información en el lugar, entre las personas lesionadas se encuentra una menor de edad, la cual, según lo informado por Protección Civil, fue trasladada junto con sus padres; los tres presentaron lesiones menores. Cuerpos de emergencias y de rescate de distintas corporaciones arribaron al lugar de los hechos para atender a las personas heridas.
De acuerdo con la información brindada por la directora de Protección Civil del municipio de Veracruz, entre los lesionados, al menos cuatro personas fueron trasladadas con estado de salud delicado, de las cuales una es un hombre y tres son mujeres, mientras que diez personas más fueron trasladadas por lesiones menores; también se informó que otros lesionados fueron trasladados por sus propios medios a centros hospitalarios.
