Deportivo Hugo Sánchez de Boca del Río Suspende Actividades tras Riña que Dejó un Muerto

A seis meses del inicio de la temporada del Racing Veracruz y tras el enfrentamiento entre las porras ocurridas el pasado sábado 21 de febrero, la Secretaría de Protección Civil de Veracruz (PC) suspendió la obra y actividades en la unidad deportiva Hugo Sánchez, ubicada en el municipio de Boca del Río, Veracruz, por considerar que las condiciones del inmueble no son aptas para el uso al público.

Tras el partido del pasado fin de semana contra el equipo de Toros de Celaya, se registró una riña entre las porras, la cual dejó como saldo al menos una persona fallecida de la barra de Celaya, así como cuatro lesionados, dos de ellos de gravedad que permanecen hospitalizados.

Adán Ariza, de 45 años, es uno de los aficionados que resultó con fracturas en la cara y presenta hinchazón debido a los golpes; los médicos pronostican que en aproximadamente cuatro días su situación de salud mejore, según lo narrado por Indra Ariza, hermana de Adán.

Tiene fractura en toda la parte del rostro, los ojos los tiene completamente cerrados; está demasiado hinchado y nos comentan que a lo mejor en 4 días, que empiece a bajar la hinchazón, pueda cambiar su situación.

Adán viajó junto con Carlos Alberto, fallecido en la riña en Boca del Río

De acuerdo con las declaraciones de la familia, Adán viajó con el grupo de aficionados, incluido Carlos Alberto, quien debido a los golpes falleció en el lugar de la riña. Debido a los hechos registrados, la Fiscalía de Veracruz inició una carpeta de investigación; así mismo, la familia indicó que tras estos hechos no interpondrá denuncia por las lesiones.

Lo que queremos es que mi hermano esté bien, regrese a casa; no queremos levantar ninguna cuestión, yo creo que son accidentes que pasan y hay que entender, a veces venimos a un estadio y las cosas se salen de control por el alcohol, por el exceso, por lo que pueda haber.

Además de albergar los partidos de futbol cada 15 días, la unidad deportiva Hugo Sánchez también era usada para actividades del público en general y entrenamiento para deportistas de alto rendimiento. Por el momento, se encuentra suspendida para todo tipo de actividad.

