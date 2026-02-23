Detienen a Cuatro Personas Vinculadas a la Quema de Autos y Bloqueos Carreteros en Veracruz

Se informó la mañana de este lunes 23 de febrero acerca de la detención de 70 personas por presuntamente estar vinculadas a los bloqueos e incendios de unidades vehiculares y de transporte de carga, ocurridos este domingo 22 de febrero en diferentes estados de la república esto a consecuencia de la detención y muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes Alias “El Mencho”, cuatro de estas detenciones ocurrieron en el estado de Veracruz durante la jornada violenta que se vivió en gran parte del país el pasado domingo.

Video Sujetos Armados Queman Unidades y Cierran Carreteras en Diferentes Puntos de Veracruz | N+

También se dio a conocer un hecho violento ocurrido en el municipio de Tuxpan, Veracruz en la zona norte de la entidad. Según los reportes de hechos fue durante la mañana del domingo 22 de febrero, que se dio un enfrentamiento a disparos entre hombres armados y elementos de corporaciones federales, quienes repelieron la agresión. Esto ocurrió específicamente en el libramiento el recinto portuario de Tuxpan, ahí se confirmó que un civil armado habría sido abatido.

Noticia relacionada: Tráiler es Incendiado y Atacado con Explosivos Caseros en el Sur de Veracruz

Aproximadamente los hechos violentos ocurrieron en un lapso de 2 horas

Autoridades estatales comunicaron que los hechos violentos a los cuales se les vincula a los detenidos es con los camiones que incendiaron en Álamo-Tuxpan en la carretera de Orizaba-Córdoba y hacia Villahermosa.

Además las autoridades estatales dieron a conocer que estos ataques se dieron en aproximadamente un lapso de 2 horas, por decir de 10:00 de la mañana a las 12:00 en el día y que de forma inmediata se dio la contención a los delincuentes. Las autoridades señalaron que no se cuenta hasta este momento con alguna denuncia ningún desaparecido.

Historias Recomendadas:

FPF