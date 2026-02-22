Tráiler es Incendiado y Atacado con Explosivos Caseros en el Sur de Veracruz

En la zona sur de Veracuz se reportó el incendio de un tráiler sobre la carretera Coatzacoalcos–Nuevo Teapa, a la altura del ejido Ejido 5 de Mayo, este hecho generó alarma entre los automovilistas y transportistas que circulaban por la zona.

Se informó que la unidad de carga fue incendiada por sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta y que habrían arrojado artefactos explosivos caseros, provocando que se incendiara la cabina del tráiler, lo que generó que se consumiera de forma rápida gran parte de la unidad.

Los reportes de hechos confirmaron que el operador de la unidad de carga logró salir ileso del ataque que sufrió cuando circulaba por esta carretera del sur de la entidad veracruzana.

Otros ataques a unidades de carga ocurridos hoy en el estado de Veracruz

Este domingo 22 de febrero se dio a conocer información al respecto de hechos donde hombres armados cerraron vías de comunicación e incendiaron unidades de carga pesada en diversos tramos carreteros de Veracruz sin que alguno haya sido detenido. Los tráileres incendiados y estos bloqueos se reportaron principalmente en la zona limítrofe de Veracruz y Puebla, así como en el norte de la entidad veracruzana.

En la zona centro se dio a conocer sobre al menos 3 tráileres que fueron incendiados y quedaron reducidos a cenizas sobre la autopista 150D Córdoba-Puebla, esto bajo el mismo modus operandi que en otros tramos carreteros del país sin que alguna autoridad o elemento de seguridad lo impidiera.

Se dio a conocer que en los municipios de Fortín de Las Flores, Ixtaczoquitlán y Nogales es decir la zona conocida como de las Altas Montañas en Veracruz, también se dieron este tipo de hechos violentos donde hombres armados interceptaron algunas unidades y las incendiaron.

También se brindó información sobre un tractocamión que ardió en llamas en la autopista Orizaba-Ciudad Mendoza a la altura del kilometro 264 cerca de la curva de Los Marranos. Se informó el incendio de un camión de carga en Buena Vista esto en el municipio de Ixtaczoquitlán, esta unidad fue incendiada en la Autopista Córdoba-Orizaba, en el carril con dirección a Córdoba.

