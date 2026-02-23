Incendio en Supermercado de Veracruz Genera Movilización de Cuerpos de Emergencias y Cierre Vial

Durante la tarde de este lunes 23 de febrero, se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias, así como personal paramédico, luego de registrarse un conato de incendio en un conocido supermercado en la zona centro de la ciudad de Veracruz.

La movilización respondió a un conato de incendio al interior de la zona de bodega y arribo de proveedores de un conocido supermercado localizado en la zona centro de la ciudad de Veracruz. Debido al hecho, se reportó cierre vial en las calles aledañas al inmueble.

Derivado del incidente, se montó un operativo para llevar a cabo los trabajos de sofocamiento y maniobras por parte de los cuerpos de emergencias, razón por la cual se vio comprometida la circulación debido al cierre de la avenida 20 de noviembre.

Video: Se Regista Incendio en Bodega de Supermercado en Zona Centro de Veracruz

Bomberos Conurbados, paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil arribaron al lugar de los hechos, registrándose un cierre vial, el cual se realizó desde la calle Virgilio Uribe durante al menos tres cuadras más, por lo que se recomendó a los automovilistas extremar precauciones y tomar vías alternas, preferentemente circular sobre la avenida Díaz Mirón.

De manera preventiva, personal del local comercial fue evacuado del lugar de los hechos y, hasta el momento, no existe ningún reporte en el que se indique que hubo personas lesionadas o que tuvieran que ser trasladadas por intoxicación debido a la inhalación del humo que salía del lugar tras el incendio registrado al interior de un supermercado localizado en la zona centro de la ciudad de Veracruz la tarde de este lunes 23 de febrero.

