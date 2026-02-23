Muere Persona Atropellada en Autopista Orizaba-Puebla; Esto se Sabe

Una persona perdió la vida la mañana de este lunes 23 de febrero, en el kilómetro 272 de la autopista Orizaba - Puebla, con dirección al estado de Puebla, tras ser presuntamente embestida por un vehículo, el cual se dio a la fuga.

De acuerdo con los reportes, automovilistas reportaron al número de emergencias 911 sobre la persona arrollada, por lo que arribaron paramédicos sin embargo; sólo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

En el lugar de los hechos, tomaron conocimiento y acordonaron la autopista Orizaba - Puebla, personal de la Fiscalía y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes.

Finalmente, el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense en espera de ser identificado, ya que se encuentra en calidad de desconocido. Se espera que posteriormente, se inicien con las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.

Ciclista muere arrollado en carretera Veracruz-Xalapa

El pasado viernes 20 de febrero, se registró un accidente en la carretera Veracruz-Xalapa, a unos cuantos metros de donde se localiza el Batallón de infantería de La Boticaria, en Boca del Río, Veracruz.

Cuerpos de emergencias se movilizaron hasta el punto donde se encontraba una persona tirada en el pavimento tras presuntamente ser impactado por un auto en modalidad de taxi. Según datos, se trató de un ciclista que circulaba por dicha arteria vial.

La bicicleta de la víctima quedó sobre el camellón tras el impacto. La circulación se vio afectada ya que fueron cerrados dos carriles para realizar las diligencias correspondientes, y llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

Hasta este momento, se desconoce la identidad de la persona que perdió la vida en la carretera Veracruz-Xalapa.

