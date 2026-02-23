Familia Muere tras Accidentarse en Autopista de Veracruz; Se Impactaron Contra Muro Contención

Un accidente registrado la mañana del sábado sobre la autopista 150D, en el tramo Ciudad Mendoza–Córdoba, cobró la vida de tres personas luego que la camioneta en la que viajaban se impactara contra el muro de contención.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad en la que se desplazaba una familia perdió el control por causas que aún se desconocen, quedando severamente destrozada sobre la carpeta asfáltica.

En el lugar falleció Mónica “N”, de 49 años, enfermera jubilada originaria de Paraíso, Tabasco así como de Jerson “N”, de 43, maestro de educación física de Cuernavaca, Morelos, horas más tarde, en el Hospital Regional de Río Blanco, se confirmó el deceso de Marisol “N”, de 41 años, de Cuernavaca, Morelos.

Un menor de edad que también viajaba en la unidad logró sobrevivir y se encuentra fuera de peligro, quedando bajo el resguardo de sus familiares. El conductor, por su parte, resultó ileso. Tomó conocimiento la guardia nacional división carreteras.

Muere atropellado un hombre que iba en su bicicleta en Veracruz

Entre los límites de las colonias Ortiz Rubio y el Ejido Primero de Mayo de Veracruz, un hombre que iba en su bicicleta perdió la vida al ser arrollado por un vehículo, Sobre la avenida Xalapa. Cabe destacar que el conductor huyó del lugar de los hechos, evadiendo su responsabilidad.

Según los datos de la información, la persona que perdió la vida presuntamente se dirigía a su trabajo ya que llevaba herramienta; sin embargo, lamentablemente ya no llegó porque fue arrollado por un vehículo.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocido, y no se reporta ninguna personas detenida, ya que el conductor del auto que lo arrolló, se dio a al fuga.

