Asesinan a Tiros a un Hombre en Coatzacoalcos; Es el Octavo Caso de Violencia Durante 2026

Durante la tarde del sábado en Coatzacoalcos, un hombre fue asesinado en la colonia Progreso y Paz de Coatzacoalcos, convirtiéndose en la octava víctima mortal por hechos de violencia en lo que va del año en la ciudad.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la esquina de Derecho de Vía y prolongación de Córdoba. De acuerdo con las primeras versiones dos sujetos no identificados arribaron hasta la vivienda de la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones hasta ocasionarle la muerte, para después huir del lugar con rumbo desconocido.

La víctima de este ataque hasta el momento permanece en calidad de no identificado, Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Estatal y de la Policía Naval, quienes procedieron a acordonar el área y recabar indicios que ayuden a dar con el paradero de los agresores.

Entre las colonias donde se han registrado estos homicidios se encuentran:

Puerto México

Villas de San Martín

Constituyentes

Francisco Villa

Fertimex

Progreso y Paz

Se dio a conocer información acerca de un ataque que se registró en la periferia del puerto de Tuxpan, en la zona de la calle Margaritas perteneciente a la colonia Las Palmas; se informó que hombres armados llegaron y atacaron a disparos a un hombre, resultando lesionada a una joven mujer.

Hasta el momento, se ha informado que el estado de salud de la joven se mantienen en calidad de reservado. En el puerto de Tuxpan se registró un importante operativo de seguridad para intentar ubicar a los agresores que perpetraron este ataque armado.

Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN), Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) fueron los encargados de realizar la búsqueda e intentar esclarecer el origen de este hecho violento.

En diferentes avenidas principales fueron colocados retenes y puestos de control para tratar de evitar que los presuntos agresores salgan del municipio. Hasta este momento, las víctimas se encuentran en calidad de no identificadas.

