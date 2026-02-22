Ataque Armado Genera Movilización Policíaca en Veracruz; Se Aseguró un Arma y una Motocicleta

En Acayucan, al sur del estado de veracruz se reportó un hecho violento que alarmó a los habitantes del municipio antes mencionado, los primeros reportes indicaron que se dio un enfrentamiento a disparos, donde se lograron asegurar un arma de fuego y una motocicleta.

El reporte de los hechos informó que el ataque ocurrió en las inmediaciones del Fraccionamiento Las Palmas donde testigos aseguraron que se percibió un fuerte intercambio de disparos el cual se escuchó cerca del domo de esa unidad habitacional.

Esto generó un amplio despliegue policial en la zona y la activación de un operativo para ubicar a quienes realizaron dichos disparos. De acuerdo con los primeros reportes, personas armadas dispararon en contra de los tripulantes de una motocicleta que circulaban sobre la calle Palma Alejandra. Elementos de seguridad a su llegada localizaron varios casquillos percutidos.

Noticia relacionada: Ataque Armado en Barbería Deja Dos Muertos y Cuatro Lesionados en León, Guanajuato

Personal de Fiscalía General del Estado (FGE) se presentó en el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y encontrar indicios que ayudaran a esclarecer los hechos y ubicar a los agresores.

Personal médico del Hospital Regional Acayucan-Oluta reportó el ingreso de un hombre de aproximadamente 40 años, quien presentaba heridas de bala, lo que hace presumir que pudiera tratarse de una víctima implicada en el ataque.

Asesinan a dos Personas en Ataque Armado en Plaza Comercial de Tuxpan

En Tuxpan, una intensa movilización se registró durante la tarde-noche se reportó el pasado viernes 20 de febrero esto por un hecho violento que se dio en el estacionamiento de una plaza comercial en el municipio al norte de la entidad Veracruzana.

Video Ataques Armados en Tuxpan Veracruz Dejan Tres Personas sin Vida Colonia Las Palmas Estacionamiento Plaza Comercial | N+

Según los primeros reportes, el ataque ocurrió aproximadamente a las 19:00 horas reportándose que en ese lugar el saldo fue de al menos dos personas sin vida, víctimas de los disparos con armas de fuego tras ser víctimas de un ataque directo.

Historias Recomendadas: