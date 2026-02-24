Suspenden Clases en Escuela tras Presunta Amenaza de Extorsión en Minatitlán, Veracruz

Las clases en la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 8 en el municipio de Minatitlán, fueron suspendidas este martes 24 de febrero luego de que se recibió un presunto mensaje de extorsión, en la zona sur del estado de Veracruz.

Los estudiantes llegaron al plantel y regresaron a sus hogares en compañía de sus padres, luego de la noticia. Es de destacar que se descartó un riesgo para los habitantes cercanos a la secundaria ubicada en la colonia Santa Clara en Minatitlán.

En el plantel se aplicó un operativo con presencia de elementos policiacos en entradas y salidas de la institución como parte del protocolo. Hasta el momento, se desconoce cómo llegó el mensaje con amenazas; por lo que serán la autoridades quienes investiguen los hechos.

Video: Investigan Caso de Escuela que Cerró por Presunta Extorsión en Acayucan

Cierra por Presuntas Extorsiones Escuela de Acayucan, Veracruz

Una escuela particular de nivel preescolar y primaria, llamada "Luisa Flores Valencia", cerró de manera definitiva sus puertas, presuntamente a causa de amenazas y cobro de piso a la directora del plantel educativo. Se ubicada en Acayucan, municipio localizado al sur de Veracruz.

De acuerdo a los hechos, el centro educativo ubicado sobre la calle Ignacio Zaragoza, en el barrio Cruz Verde, tuvo que cerrar de manera repentina. Derivado de esto, las autoridades mencionaron que ya se investiga la veracidad de la denuncia de extorsión y de las llamadas que recibió la dirección del plantel.

Por parte de las autoridades que, se informó que hasta ahora, este es el único centro educativo que ha tenido que cerrar de manera permanente presuntamente por este tipo de hechos delictivos reportados al sur del estado de Veracruz.

