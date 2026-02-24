Bajas Temperaturas Causan Helada Blanca en la Zona de las Vigas de Ramírez, Veracruz

La mañana de este martes 24 de febrero debido a las condiciones climatológicas, se informó acerca de una helada blanca registrada en la zona montañosa del estado de Veracruz. Importante señalar que el amanecer de hoy dejó este paisaje invernal en la zona de Las Vigas de Ramírez, la helada blanca es visible por la formación de cristales de hielo sobre las hojas, pasto y distintas superficies.

Video Van Cinco Días Consecutivos con Heladas en la Zona del Cofre de Perote en Veracruz | N+

Una helada blanca ocurre cuando la temperatura desciende a 0° o menos, provocando lo que es vapor de agua en el aire que se deposita y se congela directamente sobre las superficies, formando conocida escarcha de color blanquecino.

Este fenómeno suele presentarse durante las noches despejadas con poco viento y un ambiente bastante frío, fueron justamente las condiciones que favorecieron a la pérdida de calor durante la madrugada.

Noticia relacionada: Heladas en Veracruz: Se Registra la Segunda Nevada de la Temporada en el Cofre de Perote

El termómetro alcanzó los 3 grados en esta zona de Veracruz

Esta helada blanca llenó de color y formó un paisaje muy invernal en la zona del Las Vigas de Ramírez. Se dio a conocer que durante esta mañana, el termómetro alcanzó temperaturas muy bajas marcando apenas los 3 grados, y con la presencia del sol provocando el incremento poco a poco de la temperatura en algunas zonas, ocasiona que el fenómeno de la helada blanca se comience a dispersar.

Con el paso del tiempo y el aumento de la temperatura gradual, se fue derritiendo el poco hielo que se encuentra en las superficies, pero aún es perceptible este panorama invernal que surgirá a los habitantes de esta región de la entidad veracruzana. Y aunque si bien se pudo disfrutar de paisajes muy llamativos, la helada blanca puede tener efectos contrarios sobre todo para la vegetación y los cultivos que pudieran presentar daños por frío.

Historias recomendadas:

FPF