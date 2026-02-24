Dan a Conocer Lista de Lesionados en Volcadura de Camión de Pasajeros Ocurrida en Veracruz

Durante la noche del lunes se registró un fuerte accidente vehicular donde un autobús de transporte público terminó volcado sobre la avenida Fidel Velázquez en la zona norte de la ciudad y puerto de Veracruz. Motivo que generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencias quienes arribaron para brindar los primeros auxilios a los pasajeros lesionados.

Se difundió la lista de nombres de las personas que resultaron lesionadas en esta volcadura y a que institución médica fueron trasladados para recibir la atención médica especializada requerida.

Vianey M. H. de 37 años - IMSS 61

de 37 años - Frida J. de 6 años - IMSS 61

de 6 años - Julio C. de 32 años - IMSS 61

de 32 años - Yajaira G. de 23 años - IMSS 57

de 23 años - Arely M. de 32 años - IMSS 14

de 32 años - Salvador E. P. de 57 años - IMSS 14

de 57 años - Zeinet 20 años - Cruz Roja

20 años - Amada R. D. de 61 años - IMSS 14

de 61 años - Adalid A. C. de 40 años - Cruz Roja

de 40 años - Harumi Isabel A. M. de18 años - Hospital de Pemex

de18 años - Ángel P. G. de 45 años - Hospital General de Veracruz

de 45 años - Alessandro H. P. de 16 años - Hospital Covadonga

de 16 años - Homero L. V. de 58 años - IMSS 71

de 58 años - Norma de 40 años - Cruz Roja

Así ocurrió la volcadura del Camión Ruta Costera-Lomas 4

Tras el fuerte accidente ocurrido la noche del lunes 23 de febrero, donde un autobús de transporte público terminó volcado, derivado de estos hechos se reportaron 14 lesionados, 4 de ellos de gravedad, fue el saldo preliminar de la volcadura de un autobús de pasajeros de la ruta Costera-Lomas 4.

El reporte de hechos dio a conocer que el autobús de transporte circulaba por la avenida Fidel Velázquez a la altura de la unidad deportiva Los Pinitos de la ciudad de Veracruz, en el sentido de norte a sur. Cuando la unidad de transporte brincó el camellón y quedó en el otro carril contrario de esta transitada vialidad. Los lesionados fueron atendidos y trasladados por ambulancias de diversas corporaciones, algunos incluso en patrullas y otros por su propio medio para lograr obtener atención médica a las lesiones presentadas.

De acuerdo con Protección Civil Municipal, de los 14 lesionados que dejó este accidente, 4 de ellos con lesiones de consideración. Así lo informó Guadalupe Tapia, Directora de Protección Civil Municipal de Veracruz.

Tenemos 4 pacientes con gravedad, 3 mujeres, 1 masculino, fueron trasladados a su servicio médico, al IMSS en su mayoría, y 10 pacientes que fueron trasladados también, el último lo acabamos de trasladar a diferentes centros médicos.

Conductor del autobús fue detenido en el lugar del accidente

Según los datos recabados se pudo confirmar que el conductor del autobús involucrado en este accidente, fue detenido en el lugar de los hechos y fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que sea determinada su responsabilidad en este accidente.

En el acordonamiento y desviación que se hizo en la vialidad, un conductor de un auto compacto no vio a los motociclistas de tránsito que realizaban el corte a la circulación en la intersección de las avenidas Rafael Cuervo y Cuauhtémoc y chocó contra una motocicleta de un agente de tránsito y vialidad. Afortunadamente el oficial de tránsito estaba lejos de la unidad al momento de ser impactada.

