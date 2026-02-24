Hombre es Asesinado en Ataque Armado Registrado en la Carretera Estatal Amatlán-Cuichapa

Durante la tarde de este martes 24 de febrero, se registró una intensa movilización debido al reporte en el que se daba a conocer que ocurrió un ataque armado en la carretera estatal Amatlán-Cuichapa a la altura de la localidad conocida como La Patrona.

Se dio a conocer que, derivado de estos hechos, una persona habría perdido la vida durante dicho ataque armado. Según los primeros reportes, sujetos armados abrieron fuego contra la víctima en por lo menos cuatro ocasiones, de acuerdo con las lesiones que presentaba en el cuerpo.

Video: Ataques Armados en Tuxpan, Veracruz, Dejan Tres Personas sin Vida

Al lugar donde se registraron los hechos arribaron paramédicos del grupo Samuv, quienes se disponían a brindarle los primeros auxilios; sin embargo, solo confirmaron que el sujeto ya no contaba con signos vitales, por lo que se esperó la llegada de personal de peritos para que se realizaran las indagatorias correspondientes.

Minutos más tarde, la víctima fue identificada como Jesús G., de aproximadamente 30 a 35 años. La Fiscalía Regional de Justicia de la Zona Centro de Córdoba informó que ya se abrió la carpeta de investigación correspondiente por estos hechos de violencia registrados en la localidad de La Patrona, Veracruz.

Noticia relacionada: Suspenden Clases en Escuela tras Presunta Amenaza de Extorsión en Minatitlán, Veracruz

Sujeto es asesinado a disparos en Coatzacoalcos

Un hombre fue asesinado en la colonia Progreso y Paz de Coatzacoalcos durante la tarde del sábado 22 de febrero. De acuerdo con las primeras versiones, dos sujetos no identificados arribaron hasta la vivienda de la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones hasta ocasionarle la muerte, para después huir del lugar con rumbo desconocido.

Según lo reportado, los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la esquina de Derecho de Vía y prolongación de Córdoba. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Estatal y de la Policía Naval, quienes procedieron a acordonar el área y recabar indicios que ayuden a dar con el paradero de los agresores. Hasta el momento, la víctima de este ataque permanece en calidad de no identificado.

Historias recomendadas:

LAVR