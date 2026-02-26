Accidente Entre Motocicletas Deja un Hombre Muerto y un Menor Herido en Carretera de Veracruz

Una persona sin vida y dos lesionados, entre ellos un menor de edad, es el saldo de un accidente vehicular registrado la mañana de este jueves 26 de febrero, en el municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan, Veracruz.

El accidente entre dos motocicletas se registró sobre la carretera San Antonio - Xoloxtla. De acuerdo con el reporte, el masculino perdió la vida en el sitio a causa de las lesiones sufridas y fue identificado como Edra N. El menor, quien viajaba en la misma motocicleta y es familiar del fallecido, resultó con golpes que no ameritaron traslado a un hospital.

Video: Fuerte Choque entre Auto y Transporte de Carga Autopista Veracruz Medellín Deja Tres Lesionados

Motociclista con lesiones graves al ser arrollado

Una vez más, en la calle Azueta con avenida Eje 1 poniente, en la zona de El Coyol en el municipio de Veracruz, se registró un aparatoso accidente donde se vieron involucrados el conductor de un auto sedán color azul, y un motociclista, quien resultó con lesiones graves.

Según los hechos, autoridades de tránsito señalaron que el motociclista circulaba sobre la calle Azueta, y al querer dar vuelta en "U" para incorporarse a la avenida Eje 1 poniente, se encontró con el automóvil y terminó arrollándolo.

Noticia relacionada: Choque Múltiple Ocurrido en la Autopista Córdoba-Veracruz Genera Complicación Vehicular

El motociclista terminó siendo proyectado varios metros hacia la banqueta, lo que ocasionó que resultara con severas lesiones en una de sus piernas, por lo que requirió atención de paramédicos y ser trasladado a un hospital, para si atención médica.

El choque generó congestionamiento vial importante por más de una hora, hasta que retiraron las unidades. Es de mencionar que hace poco más de una semana, se registró un choque entre motociclistas en la misma zona, donde afortunadamente no hubo lesionados de gravedad.

Historias recomendadas:

LLZH