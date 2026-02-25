Detienen a Dos Sujetos Durante Cateo en Domicilio al Norte de la Ciudad de Veracruz

Durante la noche de este miércoles 25 de febrero se dio a conocer que al menos dos personas fueron detenidas tras cumplimentarse una orden de cateo, el cual se realizó en una vivienda de la colonia Cristóbal Colón, localizada en la zona norte de la ciudad de Veracruz.

Previo al cateo, se registró una fuerte movilización durante la noche de este martes, y se informó que fueron detenidos en flagrancia dos hombres, los cuales fueron identificados como Leopoldo "N" y Luis Fernando "N".

Dicha detención se realizó en las inmediaciones del callejón República de Cuba con avenida Cuauhtémoc; además, se dio a conocer que se realizó el aseguramiento de los indicios consistentes en hierba seca color verde con características similares a la marihuana.

A través de un comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), se informó sobre las acciones realizadas y que los detenidos en dicho operativo fueron presentados ante la autoridad correspondiente para que posteriormente fuera determinada su situación jurídica.

Exelemento de la Fuerza Civil es detenido por presunta violación en Veracruz

En la ciudad de Córdoba se llevó a cabo la detención de Miguel Ángel "N", de 33 años, de ocupación carnicero y exelemento de la extinta Fuerza Civil de Veracruz. La mañana de este miércoles 25 de febrero, se dio a conocer que elementos de la Policía Ministerial con base en la ciudad de Córdoba llevaron a cabo dicha aprehensión.

El ahora detenido fue intervenido en las inmediaciones del Mercado Revolución y, de acuerdo con el parte oficial, el sujeto fue ubicado en la ciudad de Córdoba, perteneciente a la región de las Altas Montañas del estado de Veracruz.

Miguel Ángel “N” rindió su declaración en la Fiscalía Regional de Justicia, para posteriormente ser llevado a las instalaciones del penal en Amatlán, para su presunta responsabilidad que le resulte por el delito de violación específica en agravio de una mujer de identidad reservada.

