Asesinan a Dos Hombres en Ataque Armado en Veracruz; Una Mujer Resultó Lesionada

En la zona sur de Veracruz de violencia continúan de registrándose, en el municipio de Cosoleacaque durante la noche del martes 24 de febrero se registró un violento ataque armado en la colonia Las Palmas, lugar donde según el reporte de hechos dos personas resultaron fallecidas y una más lesionada.

Se informó por parte de las autoridades la ejecución de dos hombres y una mujer más resultó lesionada. Se indico que sujetos armados a bordo de una motocicleta habrían arribado a un domicilio ubicado sobre la calle Chihuahua entre Oaxaca y Encinos, en la zona colindante o con la carretera donde dispararon sus ocupantes para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Video Ataque Armado Deja Dos Personas Fallecidas y Una Más Lesionada en el Sur de Veracruz | N+

Autoridades de seguridad informaron acerca del despliegue de un fuerte operativo policíaco en la zona del ataque, así como en las colonias aledañas para intentar dar con el paradero de los agresores.

Mujer herida en ataque armado logra huir en Cosoleacaque

El reporte de hechos dio a conocer que la mujer herida logró darse a la fuga, hasta el momento se desconoce la identidad de esta persona. La zona fue acordonada por elementos del Ejército Mexicano (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), además de efectivos de seguridad pública y también de la Policía Municipal.

Noticia relacionada: Ataque Armado Deja a Un Hombre Herido en la Colonia Santa Maria en Irapuato, Guanajuato

Al lugar de los hechos arribó personal de servicios periciales quienes se encargaron de realizar todas las diligencias correspondientes, además del levantamiento de los cuerpos de los fallecidos. Hasta el momento no se ha informado acerca de personas detenidas vinculados a estos hechos de violencia.

Tampoco se ha logrado la identificación oficial de los dos hombres que fueron ejecutados en este ataque armado ocurrido durante la noche del martes en el municipio de Cosoleacaque en el sur de la entidad veracruzana.

Historias Recomendadas:

FPF