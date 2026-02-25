Se Registra Quema de Llantas en Autopista Orizaba-Puebla; Automovilistas Reportaron el Hecho

Durante la mañana de este miércoles 25 de febrero, se registró la quema de llantas sobre la autopista Orizaba-Puebla, en el carril que va en dirección de sur a norte, lo que generó el cierre parcial de la circulación a la altura del kilómetro 260 en dicho tramo vial.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente anteriormente descrito se registró unos cuantos metros antes del entronque que va hacia el municipio de Camerino Z. Mendoza, en la autopista Orizaba-Puebla.

Video: Se Registra Intenso Operativo en Calles de Orizaba, Veracruz

Automovilistas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades a través de los números de emergencia, luego de percatarse de las llamas y la presencia de humo que reducía considerablemente la visibilidad sobre la carpeta asfáltica de dicho tramo carretero.

Hasta este momento, todavía se desconoce quién y por qué realizó esta acción, la cual pudo ser causal de accidentes automovilísticos.

Noticia relacionada: Reo Escapa de Prisión Domiciliaria y Desata Movilización Policiaca en Xalapa

Quema de vehículos deja a cuatro presuntos responsables detenidos

El pasado domingo 22 de febrero se registraron bloqueos e incendios de unidades vehiculares y de transporte de carga en diferentes estados de la república, esto a consecuencia de la detención y muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Tras estos hechos, se informó la mañana del pasado lunes 23 de febrero acerca de la detención de 70 personas por presuntamente estar vinculadas con dichos actos; cuatro de estas detenciones ocurrieron en el estado de Veracruz durante la jornada violenta que se vivió en gran parte del país el pasado domingo.

Asimismo, se dio a conocer por parte de las autoridades estatales que a las personas detenidas se les vincula con la quema de camiones registrada en Álamo-Tuxpan en la carretera de Orizaba-Córdoba y hacia Villahermosa.

Historia recomendada:

LAVR