Muere Trabajador y Otro Queda en Estado Crítico por Intoxicación Dentro de un Aljibe en Xalapa

La movilización por parte de cuerpos de emergencias se registró este miércoles 25 de febrero en un domicilio de la capital del estado debido al reporte en el que se informaba acerca de dos personas que se encontraban atrapadas en un aljibe mientras realizaban trabajos de limpieza en el mismo.

De acuerdo con los primeros reportes, los trabajadores que realizaban labores de limpieza en un aljibe quedaron atrapados dentro de una atmósfera tóxica. Asimismo, se dio a conocer que uno de ellos murió en el lugar de los hechos, mientras que el otro fue trasladado en estado crítico a un hospital de la ciudad de Xalapa.

Dicho incidente se registró durante la tarde de este miércoles 25 de febrero, en una obra en construcción localizada en la calle Primavera de la colonia Álvaro Obregón, en la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz.

Presuntamente, la intoxicación se debió a la inhalación de monóxido de carbono

Hasta el lugar donde fue realizado dicho reporte se trasladaron elementos del Cuerpo de Bomberos, así como rescatistas, quienes se encargaron de ingresar al depósito subterráneo para llevar a cabo la recuperación de ambas víctimas que se encontraban al interior del aljibe.

La situación fue reportada a los cuerpos de emergencias por sus propios compañeros, quienes, al notar que ambos hombres no respondían tras varios minutos de estar dentro del espacio confinado, decidieron pedir la ayuda a las autoridades correspondientes.

Según lo informado, los obreros utilizaban una bomba para extraer agua y sedimentos del aljibe. Por razones aún bajo revisión, el equipo fue introducido al interior del depósito. En cuestión de minutos, el motor comenzó a consumir el oxígeno disponible y a liberar monóxido de carbono, un gas incoloro y sin olor que puede ser mortal en espacios cerrados.

