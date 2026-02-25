Detienen a Exelemento de la Fuerza Civil de Veracruz por el Presunto Delito de Violación

La mañana de este miércoles 25 de febrero se dio a conocer que elementos de la Policía Ministerial con base en la ciudad de Córdoba detuvieron a Miguel Ángel "N" de 33 años, de ocupación carnicero y exelemento de la extinta Fuerza Civil de Veracruz.

De acuerdo con el parte oficial, el ahora detenido fue intervenido en las inmediaciones del Mercado Revolución ubicado en la ciudad de Córdoba perteneciente a la región de las Altas Montañas del estado de Veracruz.

Video Hombre es Sentenciado a 53 Años de Prisión por Feminicidio en Veracruz | N+



La detención se dio un par de horas antes de trasladarlo a la Fiscalía Regional de Justicia, lugar donde Miguel Ángel “N” rindió su declaración, para posteriormente ser llevado a las instalaciones del penal en Amatlán, para su presunta responsabilidad que le resulte por el delito de violación especifica en agravio de una mujer de identidad reservada.

Otro detenido recientemente en el estado de Veracruz

A través de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas, se dio a conocer la emisión de una sentencia condenatoria de 70 años de prisión en contra de José Luis “N”, luego de lograr acreditar su responsabilidad en el delito de feminicidio, cometido en agravio de una víctima cuya identidad se encuentra legalmente resguardada.

Noticia relacionada: Sentencian a 115 Años de Prisión a Hombre Acusado por Abuso a Menor en Nuevo León

Según el parte oficial se dio a conocer que el suceso ocurrió el 16 de junio durante el año 2016, teniendo lugar en un inmueble ubicado en la colonia Lomas de Barillas de Coatzacoalcos en el sur de Veracruz, se informó que el ahora sentenciado ejerció violencia en contra de la víctima, hasta privarla de la vida.

En el juicio oral 84/2025, el órgano jurisdiccional no sólo le impuso la pena privativa de la libertad, sino que también determinó la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

Historias Recomendadas:

FPF