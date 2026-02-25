Sentencian a 115 Años de Prisión a Hombre Acusado por Abuso a Menor en Nuevo León
El hombre habría cometido varios tipos de abuso contra un menor de edad desde el 2019 en Nuevo León
Un hombre fue sentenciado a 115 años y 3 días de prisión tras ser encontrado culpable de diversos delitos de abuso contra un menor de edad en el estado de Nuevo León. Esta medida se dio a conocer durante la tarde de este miércoles 25 de febrero.
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó que la sentencia fue dictada por un Juez, luego de que durante un juicio oral se presentaran pruebas y testimonios que confirmaban la responsabilidad de José Andrés “N” en los delitos que se le señalaron, entre ellos abuso equiparable, material de abuso de menores, corrupción de menores y hostigamiento.
El hombre permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde estará resguardado el tiempo impuesto tras ser declarado culpable ante este caso de abuso a un menor de edad. Este hecho era investigado desde hace siete años atrás, momento en que comenzaron los delitos por los cuales el agresor fue sentenciado.
¿Cómo ocurrieron los hechos por los que se le acusa a José Andrés “N”?
Los hechos ocurrieron entre 2019 y 2021, cuando la víctima tenía 10 años de edad. En ese momento el acusado habría cometido diversos abusos contra el menor, los cuales el sujeto videograbó para amenazarlo con la exposición de dicho contenido si se negaba a realizar las actividades que le pedía el agresor.
El hombre continuó los abusos contra el menor a través de una aplicación de mensajería, durante el aislamiento sanitario por la pandemia del COVID-19. En dichos mensajes, el agresor le pedía fotos y videos a la víctima; ademas de seguir amenazándolo. Fueron los padres del menor quienes comenzaron con el proceso legal para poder detener a José Andrés “N”.
