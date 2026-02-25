Encuentran a Hombre Asesinado a Balazos en Carretera Ojo de Agua en Pesquería, Nuevo León

Un hombre fue ejecutado de dos balazos en un terreno baldío, una zona del municipio de Pesquería, Nuevo León, que hace un par de años fue considerada un tiradero de cadáveres. La víctima fue localizada sin vida la tarde de este miércoles 25 de febrero, en una brecha cercana a la carretera al Ojo de Agua, aproximadamente un kilómetro y medio de la carretera a Miguel Alemán.

El reporte de una persona inconsciente generó una fuerte movilización de corporaciones policiacas y rescate hasta el punto donde encontraron el cuerpo del hombre asesinado. Tras la confirmación del caso de homicidio doloso, agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León arribaron al sitio.

Esperan resultados de autopsia para identificar cuerpo

Hasta el momento, el cuerpo del hombre asesinado no ha sido identificado de manera oficial por las autoridades. Una fuente de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el cadáver pertenece a un hombre de aproximadamente 38 años quien estaba tendido en una brecha.

El occiso es una persona de tez morena, complexión media, estatura media; vestía sudadera gris, pantalón verde, botas grises y guantes de motocicleta en ambas manos. La víctima presentaba dos tiros, uno en el pecho y otro en la cabeza. Las autoridades continúan a la espera de los resultados de la autopsia de ley.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

