Asaltan a Punta de Pistola a Madre e Hijo en Avenida Rómulo Garza en San Nicolás, NL

Una mujer y su hijo de 6 años fueron asaltados a punta de pistola, lo que generó una intensa movilización de elementos de seguridad sobre la avenida Rómulo Garza en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Este hecho fue reportado durante la tarde de este 24 de febrero.

Este presunto asalto ocurrió a las 2:00 de la tarde, momento en que la madre y su hijo caminaba en un costado de un estacionamiento de un establecimiento. Fue en este punto donde las víctimas fueron abordados por un hombre armado, quien les pidió a los afectados que le entregaran sus pertenencias.

Luego de cometer este hecho, el presunto ladrón huyó corriendo sobre la calle Democracia, en la colonia Fidel Velázquez. La mujer entró en crisis y llegó a un negocio de chapas y cerrajería para pedir ayuda. Empleados de este sitio solicitaron el apoyo de elementos de seguridad para comenzar con las investigaciones correspondientes.

Realizan operativo de seguridad tras asalto a punta de pistola en San Nicolas

A este punto llegaron elementos de la Policía de San Nicolás, quienes comenzaron a investigar como habría ocurrido el presunto asalto. La mujer afectada señaló a los oficiales que le fueron arrebatadas varias pertenencias personales y dinero en efectivo. En este negocio, en la colonia Fidel Velázquez y la avenida Rómulo Garza se llevó a cabo un despliegue de unidades de seguridad con el fin de localizar al presunto asaltante.

Se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre este caso. Autoridades señalaron que revisarán cámaras de seguridad cercanas para tratar del localizar al presunto ladrón. En el lugar no se reportaron personas lesionadas, pero la mujer afectada sufrió un ataque de crisis debido al hecho.

