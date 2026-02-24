Volcadura de Taxi Deja un Herido en Av. Morones Prieto en Santa Catarina, Nuevo León

Un taxi volcó sobre la avenida Morones Prieto luego de ser impactado por una motocicleta y otro vehículo que intentaba incorporarse a este importante paso vehicular. El hecho se reportó durante la tarde de este martes 24 de febrero a la altura de la calle José Calderón en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

El percance vial se registró cuando una motocicleta presuntamente chocó contra un taxi que circulaba por Morones Prieto. En ese momento, un automóvil gris, que avanzaba por la calle José Calderón, no se percató de que el semáforo estaba en rojo, por lo que se impactó contra la unidad de alquiler, la cual terminó volcada tres recibir ambos golpes.

De inmediato se pidió el apoyo de elementos de seguridad y de auxilio debido a que el chofer del taxi quedó atrapado dentro de la unidad. A este punto llegaron rescatistas de Protección Civil de Nuevo León, Jaguares y de una universidad cercana quienes comenzaron a trabajar en este punto para poner a salvo al hombre afectado.

Rescatan a taxista atrapado tras volcadura

Debido a que el cristal de parabrisas quedó completamente destruido, rescatistas liberaron por esta zona al taxista atrapado quien resultó con varias lesiones, por lo que paramédicos de Protección Civil Jaguares comenzaron a brindarle atención médica. Hasta el momento el hombre no ah requerido ser trasladado a un hospital.

En este punto también hicieron presencial agentes de vialidad del municipio de Santa Catarina para comenzar a abanderar la zona y así evitar tráfico lento por esta importante vía que conecta varios municipios del Área Metropolitana de Monterrey. Se espera que en las próximas horas acuda una grúa para retirar los vehículos dañados.

Con información de Alex Rodríguez | N+

