Muere Estudiante Tras Ser Atropellada en Escobedo, Nuevo León

Una menor de edad perdió la vida tras ser atropellada cuando intentaba cruzar la avenida Raúl Salinas, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. El accidente ocurrió la mañana de este martes 24 de febrero. De acuerdo con los primeros reportes, la adolescente vestía el uniforme, institución a la que aparentemente se dirigía al momento del percance.

La menor no habría logrado cruzar la transitada vía cuando fue impactada por un vehículo. El atropello se registró muy cerca de la calle Mira Sur, aproximadamente a un kilómetro del cruce con el Libramiento, en sentido hacia el poniente, es decir, en dirección al Libramiento Noroeste.

En esa zona, un automovilista que conducía un auto compacto proyectó a la menor tras el impacto. Según la información preliminar, la estudiante estaba a punto de llegar al plantel cuando ocurrió el accidente. Autoridades confirmaron posteriormente el fallecimiento de la menor en el lugar de los hechos.

Autoridades acordonan el área

Tras el reporte del atropello, elementos de las corporaciones correspondientes acudieron al sitio. Sin embargo, al arribar, la menor ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada para permitir el trabajo de los elementos de criminalística y de Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento de evidencias y las diligencias necesarias.

El cuerpo de la adolescente quedó tendido sobre la carpeta asfáltica mientras se desarrollaban las labores periciales, lo que generó consternación entre vecinos y automovilistas que transitaban por el área. Familiares de la menor llegaron al lugar poco después de lo ocurrido y, al enterarse del fallecimiento, cayeron en crisis nerviosa.

Debido a este suceso, se registraron largas filas de vehículos sobre la avenida Raúl Salinas, ya que el tráfico habitual de la hora se vio afectado por el cierre parcial de la circulación mientras las autoridades realizaban las investigaciones correspondientes.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

