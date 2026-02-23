Moviliza Incendio en Escuela Primaria José Calderón Ayala en Monterrey; Desalojan a 38 Alumnos

Un incendio al interior de una escuela primaria provocó una intensa movilización de autoridades de rescate y el desalojo de más de 30 alumnos. El siniestro ocurrió durante la mañana de este 23 de febrero, momento en que los estudiantes apenas comenzarían a tomar clases.

Este hecho se reportó en la Escuela Primaria José Calderón Ayala, en la colonia Barrio del Parque, en la ciudad de Monterrey. Docentes de este plantel comenzaron a desalojar las aulas luego de percatarse de que en la sala de maestros uno de los microondas comenzó a incendiarse. De inmediato se pidió el apoyo de elementos de rescate y bomberos para sofocar las llamas.

A este sitio llegaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo León para comenzar con las labores correspondientes. Los rescatistas lograron sofocar el incendio y comenzaron a inspeccionar este plantel educativo para descartar más daños y garantizar la seguridad de los menores de edad. Los docentes confirmaron que fueron desalojados 38 alumnos, quienes retomaron sus clases luego de que se descartaran posibles amenazas para los estudiantes.

Posible falta de mantenimiento eléctrico provocó incendio en escuela

Rescatistas mencionaron que la posible causante de este incendio se trataría de la falta de mantenimiento en el sistema eléctrico de esta escuela, por lo que pidieron a las autoridades educativas revisar el cableado para descartar más daños en este plantel. En la sala de maestros se pudo observar como se consumió por completo el microondas y un mueble donde se encontraba colocado el electrodoméstico.

En este plantel educativo no se reportaron maestros o alumnos heridos, pero la situación causó alarma entre los padres de familia quienes se mantuvieron al exterior de esta escuela tras percatarse de la intensa movilización de elementos de rescate.

