Encuentran a Hombre Muerto Frente a Estación del Metro de Monterrey

La mañana de este lunes 23 de febrero, un hombre fue encontrado sin vida frente a la estación General Anaya del Metro de Monterrey, afuera de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Vecinos y personas que pasaron por la zona dieron aviso a las autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Policía de Monterrey y personal de Protección Civil de Monterrey se movilizaron hasta el punto tras recibir el reporte de una persona sin vida en la avenida Alfonso Reyes, en la colonia Industrial. Al arribar, valoraron al hombre y confirmaron que estaba muerto.

Hasta el momento, la personas fallecida no ha sido identificada de manera oficial por las autoridades, quienes acordonaros la zona para llevar a cabo el levantamiento de evidencias para iniciar las investigaciones correspondientes, así como el traslado del cuerpo para realizarle la autopsia de ley y determinar la causa de muerte.

Mujer cae y muere en estación del Metro de Monterrey

El pasado 26 de enero, se registró la muerte de una mujer en el cruce de las avenidas Cristóbal Colón y Félix U. Gómez, en la colonia Terminal, en la ciudad de Monterrey. El hecho movilizó a los cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad estatales y municipales hasta el sitio.

Presuntamente, la mujer, de aproximadamente 30 años de edad, había caído desde la estación Félix U. Gómez del Metro de Monterrey. Su cuerpo quedó sobre la banqueta, hasta donde llegaron para médicos para intentar brindarle los primeros auxilios, pero únicamente pudieron confirmar que no contaba con signos vitales. Las autoridades continuaron con la investigación del caso para determinar si se trató de un accidente.

