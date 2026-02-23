Encuentran a Hombre Muerto Frente a Estación del Metro de Monterrey
N+
El reporte de un hombre sin vida generó el despliegue de policías, peritos y cuerpos de emergencia hasta laEstación General Anaya, en la ciudad de Monterrey
COMPARTE:
La mañana de este lunes 23 de febrero, un hombre fue encontrado sin vida frente a la estación General Anaya del Metro de Monterrey, afuera de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Vecinos y personas que pasaron por la zona dieron aviso a las autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia.
Noticia relacionada: Muere Mujer en Estación del Metro en Monterrey; Autoridades Investigan el Caso
Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Policía de Monterrey y personal de Protección Civil de Monterrey se movilizaron hasta el punto tras recibir el reporte de una persona sin vida en la avenida Alfonso Reyes, en la colonia Industrial. Al arribar, valoraron al hombre y confirmaron que estaba muerto.
Hasta el momento, la personas fallecida no ha sido identificada de manera oficial por las autoridades, quienes acordonaros la zona para llevar a cabo el levantamiento de evidencias para iniciar las investigaciones correspondientes, así como el traslado del cuerpo para realizarle la autopsia de ley y determinar la causa de muerte.
Mujer cae y muere en estación del Metro de Monterrey
El pasado 26 de enero, se registró la muerte de una mujer en el cruce de las avenidas Cristóbal Colón y Félix U. Gómez, en la colonia Terminal, en la ciudad de Monterrey. El hecho movilizó a los cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad estatales y municipales hasta el sitio.
Presuntamente, la mujer, de aproximadamente 30 años de edad, había caído desde la estación Félix U. Gómez del Metro de Monterrey. Su cuerpo quedó sobre la banqueta, hasta donde llegaron para médicos para intentar brindarle los primeros auxilios, pero únicamente pudieron confirmar que no contaba con signos vitales. Las autoridades continuaron con la investigación del caso para determinar si se trató de un accidente.
Historias recomendadas:
- Activa Fuerza Civil de Nuevo León Operativo Muralla por Hechos Violentos en Jalisco y Tamaulipas
- Rescatan a Joven Lesionada en el Cerro de las Mitras en Monterrey
- Incendio en Vivienda de la Colonia Villas del Río Deja Cuatro Intoxicados en Monterrey
Con información de Raymundo Elizalde | N+
SHH