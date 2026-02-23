Pasajera Muere Dentro de la Central de Autobuses de Monterrey

La mañana de este lunes 23 de febrero, una mujer de 37 años murió dentro de la Central de Autobuses de Monterrey, que se encuentra en el cruce de la avenida Colón y la calle Villagómez, en el Centro de la ciudad. De acuerdo con los primeros reportes, perdió la vida después de levantarse de una banca y perder el conocimiento, ante la vista de quienes esperaban su abordaje.

El hecho provocó la movilización de los cuerpos de auxilio, elementos de Protección Civil Monterrey, paramédicos de la Cruz Roja y oficiales de la Policía de Monterrey, quienes al llegar únicamente confirmaron que la víctima, identificada como Gertrudis, ya no contaba con signos vitales.

Los oficiales permanecieron en la Central de Autobuses de Monterrey para iniciar las investigaciones que ayuden a determinar la causa de muerte de la mujer. Aunque no se descarta una muerte natural, las autoridades ministeriales esperarán el resultado de la autopsia de ley para determinar que provocó su fallecimiento.

Otra muerte que movilizó a las autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia la mañana de este lunes 23 de febrero, fue la de un hombre, hasta el momento no identificado, frente a la estación General Anaya del Metro de Monterrey, afuera de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La zona fue acordonada por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Policía de Monterrey y personal de Protección Civil de Monterrey para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y comenzar las indagatorias correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos.

