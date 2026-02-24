Matan a Hombre Frente a Tienda en Juárez Nuevo León; Investigan Presunto Asalto

Un hombre perdió la vida tras ser atacado a balazos en la colonia Rincón del Parque, en el municipio de Juárez, Nuevo León. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar si el crimen ocurrió durante un asalto. De acuerdo con los primeros reportes, el aparente asalto terminó en homicidio.

Los hechos se registraron en la entrada de un establecimiento denominado “Abarrotes RA”, ubicado en el cruce de las calles Paseo de Olvera y Rincón de Palencia.

Víctima sería encargado del establecimiento

Según las indagatorias preliminares, la víctima era un hombre de aproximadamente 45 años de edad. Trascendió que se trataba del encargado de la tienda y que presuntamente se habría resistido a un asalto cuando se encontraba en el exterior del negocio. Las primeras líneas de investigación apuntan a que el hombre fue interceptado afuera de la tienda de abarrotes, donde se habría producido la agresión con arma de fuego.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente el móvil, aunque la principal linea de investigación es el intento de robo. De acuerdo con algunos testigos, la víctima se encontraba de visita cerca del lugar cuando fue agredida.

Tras el ataque, familiares lo trasladaron de inmediato a un hospital en el municipio de Guadalupe para que recibiera atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, el hombre falleció mientras era atendido en el hospital debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos.

Al lugar de la agresión acudieron agentes ministeriales y elementos de las corporaciones correspondientes, quienes localizaron al menos seis casquillos percutidos en la zona del ataque. El área fue acordonada y resguardada para permitir el levantamiento de evidencias y el desarrollo de las investigaciones.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y confirmar si efectivamente se trató de un asalto que derivó en homicidio en la colonia Rincón del Parque, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

