Mujer Muere en Sala de Espera de la Central de Autobuses de Monterrey

Una mujer murió en la sala de espera de la Central de Autobuses de Monterrey, en el cruce de la avenida Colón y la calle Villagómez, en el Centro de la ciudad, la mañana de este martes 24 de febrero. El hecho generó el despliegue de autoridades de seguridad y de cuerpos de emergencia hasta el sitio.

Al arribar, los paramédicos encontraron a la mujer recostada en el piso y con la vista hacia arriba; al evaluarla confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La víctima, que hasta el momento no ha sido identificada de manera oficial, es una mujer de aproximadamente 55 años de edad, quien vestía una blusa y pants color gris, con calzado color blanco.

De acuerdo con lo señalado por un testigo, la mujer de complexión robusta y de aproximadamente 1.60 metros de estatura, repentinamente sufrió un dolor en el pecho, se desvaneció y terminó en el suelo de la sala de espera de la Central de Autobuses de Monterrey donde perdió la vida.

La zona fue asegurada por la Policía de Monterrey, mientras agentes ministeriales llevaron a cabo las indagatorias para determinar la causa de muerte de la mujer. Las autoridades continúan con la investigación del caso; hasta ahora no han dado a conocer la razón del fallecimiento, pues están en espera de los resultados de la autopsia de ley.

Van dos muertes de mujeres en la Central de Autobuses de Monterrey

Esta es la segunda muerte registrada en una misma semana en la sala de espera de la Central de Autobuses de Monterrey. La primera ocurrió la mañana del lunes 23 de febrero, y se trató de una mujer identificada como Gertrudis de 37 años de edad, quien perdió la vida después de levantarse de una banca y perder el conocimiento, ante la vista de quienes esperaban su abordaje.

Protección Civil de Monterrey, paramédicos de la Cruz Roja y oficiales de la Policía de Monterrey se movilizaron hasta el sitio para brindarle los primeros auxilios a la víctima, pero únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Las autoridades no descartan que la muerte haya sido por causas naturales, pero esperan los resultados de la autopsia.

