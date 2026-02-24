Detienen a Cinco por Robar Tráiler Cargado con Refrigeradores Nuevos en Escobedo, Nuevo León

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a una banda de presuntos ladrones cuando descargaban la mercancía de un tráiler con reporte de robo en el municipio de Escobedo, Nuevo León. El hecho generó un despliegue de las autoridades estatales en el kilómetro 33 de Libramiento Noroeste, frente a la Universidad Tecnológica.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los presuntos ladrones interceptaron y sometieron al chofer del tráiler, cargado con refrigeradores nuevos, para posteriormente descargar la unidad y subir la mercancía a otras camionetas para llevárselas; sin embargo, elementos de Fuerza Civil que patrullaban la zona se percataron de la situación y se desató una persecución.

Detienen a banda de ladrones y aseguran dos vehículos en Escobedo

Los oficiales pidieron refuerzos y llegó al sitio el equipo blindado de la Black Mamba para capturar a la banda de ladrones. Uno de los delincuentes fue detenido en el sitio, mientras los otros cuatro escaparon en otro vehículo desatando una persecución y aproximadamente a un kilómetro de distancia, las autoridades logran arrestarlos.

Los cinco presuntos integrantes de la banda de ladrones fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes para ser investigados. Mientras tanto, el chofer del tráiler fue llevado para rendir su declaración tras el robo de la unidad y la mercancía.

En el sitio además de la unidad cargada con refrigeradores nuevos, las autoridades aseguraron dos vehículos de los sospechosos. El Libramiento Noroeste, la carretera Laredo, así como las vías a Colombia y Monclova, han sido señalizadas por los transportistas como una zona difícil tránsito, no sólo por las condiciones en que se encuentran, sino también por la presencia de asaltantes, ladrones y monta choques.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH