Detienen a Hombre tras Golpear a su Vecina en la Colonia Moderna en Monterrey, Nuevo León

Elementos de la Policía de Monterrey realizaron la detención de un hombre señalado por presuntamente agredir físicamente a su vecina en la colonia Moderna, en Monterrey, Nuevo León. El incidente generó la movilización de las autoridades municipales, quienes actuaron tras recibir el señalamiento directo de la víctima.

Video: Detienen a Hombre por Golpear a su Vecina en Colonia Moderna en Monterrey

El detenido fue identificado como Saúl “N”, de 33 años de edad, quien fue acusado de golpear a una mujer de 42 años. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Nardo y Privada Limón.

El agresor le reclamaba que no quería que ella visitara a su papá.

Según el reporte oficial, la mujer caminaba con dirección a una tienda cuando fue interceptada por su vecino. En ese momento, el presunto agresor la derribó y comenzó a golpearla, reclamándole que no quería que ella visitara a su papá.

La agresión ocurrió en la vía pública, lo que permitió que la afectada solicitara apoyo tras el ataque. Tras el señalamiento directo de la víctima, los oficiales municipales procedieron a detener al hombre en el lugar de los hechos.

La intervención se realizó conforme a los protocolos correspondientes, luego de que la mujer identificara plenamente a su vecino como el responsable de la agresión física. Una vez detenido fue trasladado ante el Ministerio Público, autoridad encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes

Las autoridades indicaron que el caso quedó en manos del Ministerio Público, donde se dará seguimiento al proceso conforme a la ley. La detención se llevó a cabo luego de la denuncia directa de la afectada, quien señaló a su vecino como responsable de la agresión ocurrida mientras se dirigía a realizar compras.

El hecho quedó registrado como un caso de agresión física entre vecinos en la colonia Moderna, en Monterrey, y será la autoridad competente quien determine la responsabilidad legal del detenido.

Con información de Hugo Aranda/ Noticias N+

RR