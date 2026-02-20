Detienen a Hombre tras Presuntamente Abusar de Joven en Parada de Camión en Monterrey

La Policía de Monterrey realizó la detención de un hombre luego de que presuntamente realizara tocamientos a una joven de 24 años que esperaba el transporte público cuando salía de trabajar en la colonia Bella Vista, en el municipio de Monterrey. El hecho se registró en el cruce de Ruiz Cortines y Aureliano Ramos, punto donde la joven se encontraba aguardando la llegada del camión.

De acuerdo con la información proporcionada, el sujeto se le acercó y presuntamente realizó tocamientos sin su consentimiento mientras ella esperaba el transporte público tras concluir su jornada laboral. El hombre detenido fue identificado como Jorge "N", de 28 años de edad.

Video: Detienen a Presunto Abusador en la Colonia Bella Vista en Monterrey

Elementos policiacos realizaban un recorrido de prevención y vigilancia por la zona mencionada cuando fueron alertados por la joven, quien les informó que había sido víctima de presunto abuso por parte del individuo.

Tras recibir el señalamiento directo, los oficiales procedieron a detenerse y dar alcance al hombre señalado. Luego de una breve persecución, lograron su captura en las inmediaciones del lugar donde ocurrieron los hechos. Posteriormente, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.

Antecedente previo y reforzamiento de seguridad

La joven también comentó a los oficiales que días atrás, cuando intentaba abordar el transporte público en el mismo punto, fue víctima de tocamientos por parte de otro hombre. Este antecedente generó preocupación entre las autoridades, quienes han comenzado a realizar rondines de seguridad con mayor frecuencia en la zona.

El objetivo principal de estos recorridos es prevenir este tipo de conductas y brindar mayor protección a las mujeres que, tanto por la tarde como por la noche, esperan el transporte público en la colonia Bella Vista, en el municipio de Monterrey.

Las autoridades buscan reforzar la vigilancia para evitar que se repitan situaciones similares y garantizar mayor seguridad a quienes transitan por este sector de la ciudad.

Con información de Brian Samaniego/ Noticias N+

RR