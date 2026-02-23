Asesinan a Balazos a Hombre a Bordo de Bicicleta en García, NL; Hay Dos Detenidos

Un hombre que viajaba a bordo de una bicicleta fue asesinado por sujetos armados. El hecho se reportó durante la tarde de este lunes 23 de febrero sobre la calle Villanova en la colonia de mismo nombre, en el municipio de García, Nuevo León.

El suceso ocurrió cuando la víctima circulaba cerca de la entrada de la colonia Villanova, momento que hombres armados le dieron alcance y comenzaron a dispararle en múltiples ocasiones para posteriormente huir de este sitio. Fueron vecinos de este sector quienes llamaron a las autoridades correspondientes para pedir auxilio luego de escuchar las detonaciones.

Al sitio llegaron paramédicos de Protección Civil de García, quienes localizaron a la víctima tendida sobre la banqueta. Al realizarle varios procedimientos médicos al hombre, se confirmó que ya no contaba con signos vitales. Los rescatistas también mencionaron que el sujeto tendrías varias heridas de bala cerca de la cabeza. Minutos después llegó la Policía de García para resguardar la zona.

Detienen a dos presuntos implicados en asesinato de hombre en García

Cerca de este punto se comenzó un despliegue por parte de elementos del Ejercito Mexicano y policías municipales logrando la captura de dos sujetos quienes presuntamente estarían implicados en el asesinato de la víctima. Los sujetos huían de este punto sobre la avenida Abraham Lincoln a bordo de un vehículo en el se encontraron varias armas de fuego,

Se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre este hecho. Hasta el momento, en la colonia Villanova y en varios sectores cercanos se lleva a cabo un despliegue de seguridad ante este hecho delictivo, por lo que autoridades pidieron a vecinos resguardarse en sus domicilios mientras se llevan a cabo los trabajos correspondientes.

