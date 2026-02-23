Se Incendia Pipa al Interior de Empresa en Parque Industrial en Apodaca, Nuevo León

Minutos antes del medio día de este lunes 23 de febrero, se registró el incendio de una pipa dentro de una empresa en el Parque Industrial, ubicado en el Boulevard Milenium, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. El fuego generó una gran columna de humo negro que alarmó a quienes viajaban por la zona del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron hasta la zona para combatir el incendio de la pipa, que hasta el momento no han confirmado el tipo de material del cual estaba cargada. Aparentemente, el siniestro se origino cuando realizaban un trasvase de combustible.

Evacuan a 47 personas por incendio de pipa en empresa

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, fueron evacuadas 47 personas de la empresa a causa del incendio de la pipa que se encuentra aislada de una bodega de químicos. Hasta el momento, no ha se han reportado personas lesionadas a causa del fuego; sin embargo, los brigadistas continuan con las labores para controlas y sofocar el incendio, así como para eliminar riesgos en esta zona del Parque Industrial, en Apodaca.

Al sitio también llegó personal de Protección Civil Apodaca, Protección Civil Monterrey, Protección Civil de Pesquería, Bomberos de Nuevo León, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y empresas de transporte de pipas para colaborar con los trabajos de sofocación y enfriamiento de la unidad.

