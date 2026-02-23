Choque Entre Tráiler y Auto Deja un Herido y un Muerto en Santa Catarina, Nuevo León

Un choque entre un tráiler con carga de gasolina y un auto particular dejó un a un hombre sin vida. Este accidente automovilístico ocurrió durante la tarde de este lunes 23 de febrero sobre la autopista Monterrey-Saltillo, a la altura del municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

El accidente ocurrió a la altura de una caseta de cobro de la Red Estatal de Autopistas, por lo que empleados de este lugar pidieron el apoyo a las autoridades correspondientes. Hasta sitio llegaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes se percataron que dentro del vehículo particular se encontraba dos hombres atrapados debido a que el vehículo quedó aplastado por el tráiler.

Los rescatistas comenzaron a utilizar las herramientas necesarias para liberar a uno de los hombres atrapados, mientras que paramédicos confirmaron que el acompañante ya no contaba con signos vitales. Luego de poner a salvo al conductor, elementos de la Cruz Roja Mexicana trasladaron de inmediato al lesionado hasta la Clínica 21 del IMSS.

Tráiler transportaba gasolina durante accidente vial

Hasta el momento las víctimas no han sido identificadas, pero el hombre lesionado tendría 56 años de edad. El conductor del tráiler aparentemente resultó ileso, por lo que se espera que elementos de Fuerza Civil le realicen una entrevista para saber como ocurrió este percance. La unidad de carga se encontraba transportando varios tanques con gasolina, lo que generó temor entre automovilistas.

Se espera que las cámaras de seguridad cercanas ayuden a determinar como ocurrió el percance y así poder deslindar las responsabilidades correspondientes. En este punto permanecieron elementos de Fuerza Civil resguardando el sitio a la espera de los peritos y agentes ministeriales para llevar a cabo los trabajos correspondientes.

