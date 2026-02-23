Identifican Cuerpo Hallado en Casa de Colonia Roma, en Monterrey; Es de Mujer Desaparecida
Autoridades confirmaron que el cuerpo que encontraron enterrado en una casa de la colonia Roma corresponde a Alejandra Elizabeth, desaparecida desde el pasado 30 de enero
Luego de la identificación genética, autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmaron que el cuerpo de la mujer encontrada muerta y sepultada en un domicilio de la colonia Roma, en la ciudad de Monterrey, corresponde al de una persona reportada como desaparecida.
La víctima, localizada el pasado 18 de febrero durante un operativo de búsqueda por parte de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, fue identificada como Alejandra Elizabeth Medrano Arriaga de 28 años de edad, quien fue reportada como desaparecida desde el 30 de enero de 2026 en la colonia Centro, en Monterrey; desde entonces, era buscada por sus familiares.
Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no ha revelado las causas del deceso de Alejandra Elizabeth tras su hallazgo sin vida en una casa de la colonia Roma, donde días antes fue encontrado otro cuerpo, perteneciente a un hombre, que no sido identificado.
Investigan hallazgo de dos cuerpos en casa casa de la colonia Roma
En este mismo domicilio de la colonia Roma, en Monterrey, a principios del mes de febrero fue localizado el cuerpo de un hombre que presuntamente también había sido reportado como desaparecido y tenía ficha de búsqueda; sin embargo, aún no se confirma su identidad de manera oficial.
Este caso, señalado como un presunto doble homicidio sigue bajo la investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Se espera que en las próximas horas las autoridades den más detalles sobre el hallazgo de estos dos cuerpos y confirmen la identidad del hombre.
Con información de Raymundo Elizalde | N+
