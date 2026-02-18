Catean Casas en Búsqueda de Mujer Desaparecida en Colonia Roma en Monterrey

Al menos dos casas fueron cateadas por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León durante el medio día de este miércoles 18 de febrero en la colonia Roma, en la zona sur del municipio de Monterrey, como parte de la búsqueda de una mujer desaparecida.

Noticia relacionada: Reportan Hallazgo de Cuerpo de Hombre Sin Vida en Avenida Colón en Monterrey, Nuevo León

La movilización de los agentes de investigación y ministeriales de la FGJNL se llevó a cabo en la calle Río Guadalquivir, muy cerca del cruce con la calle Palestina, en la colonia Roma, donde el pasado 8 de febrero se realizó el hallazgo de un hombre sin vida, que presuntamente fue asesinado.

Hasta el momento, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no han dado detalles sobre estos hechos violentos registrados en esta zona del municipio de Monterrey que se encuentra acordonada como parte de las investigaciones y la búsqueda de la mujer, de la cual no han compartido su identidad.

Video: Catean Casas Buscan a Mujer Desaparecida en Colonia Roma en Monterrey

Hallazgo de hombre muerto en la colonia Roma, en Monterrey

El pasado 8 de febrero, un hombre sin vida fue localizado al interior de un domicilio aparentemente abandonado, ubicado en la calle Río Guadalquivir en la colonia Roma, en Monterrey. El hallazgo de la víctima entre cajas de cartón y basura, generó la movilización de las autoridades de seguridad hasta el sitio.

Aparentemente, se trataría de un homicidio ya investigado por las autoridades estatales y del municipio de Monterrey, quienes se desplegaron en la zona como parte de las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos esa misma madrigada que localizaron el cuerpo.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH